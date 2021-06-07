Туляки возмущены ремонтом улицы Бежковской: «Куда дели наши бетонные плиты?»

Фото Алексея Пирязева и местных жителей.

Дорога рядом с домами более 30 лет была покрыта плитами. Сейчас же их решили снять — неожиданно для жильцов улицу начали ремонтировать. Местным жителям такой ремонт показался странным и нецелесообразным.

Жители ул. Бежковской возмущены: почему вместо того, чтобы залатать проблемные участки, администрация решила снять хорошие плиты? Это же явно дороже.

– У нас была уложена замечательная бетонная дорога, которая имела небольшие проблемы. Мы попросили ее починить. Вместо этого ее уничтожили. Удалили большое количество плит, взамен собираются засыпать щебенкой. В таком грунте дорога через год превратится в кашу, и никто больше не будет делать ремонт! Кроме того, подрядчик, когда выполнял эти работы, оборвал кабель краном и до сих пор не починил, — возмущается местный житель по имени Алексей.

Еще одно опасение местных — проезжающие по щебенке машины будут поднимать столб пыли.

– На соседней улице с прошлого года лежит такая же щебенка, и когда проезжают машины, поднимается жуткая пыль, всё как в тумане. Жить в таких условиях невозможно! — говорит туляк Максим.



Плиты на ул. Бежковской начали снимать 4 июня.

Местная жительница Екатерина рассказала корреспонденту Myslo, что часть плит уже сняли. Но работы ведутся неравномерно. Вот, к примеру, сегодня, 7 июня, дорожников с утра на месте нет.

– Сегодня утром я не могла выехать из дома. На моей машине не преодолеть такой огромный перепад между плитой и землей. Хорошо, что мне помог сосед, – подвинул плиту трактором. Сейчас на нашей улице песок, грязь, порванные провода и полуразрушенные плиты. В администрации города говорят, что щебенкой дорогу отсыпят в срок до 1 сентября. А как ездить до этого момента?

По словам Екатерины, от рабочих она услышала, что плиты с ее улицы увезут в Алексинский район, мол, там в деревне скорые и МЧС застревают, нужно выложить дорогу. [Возможно, речь идет именно о случае в поселке Авангард. — Прим. авт.]. Еще одна из версий — хорошие плиты увезут в колхоз «Заря» в Киреевском районе.

– Наша улица на окраине, может, поэтому администрация решила, что у нас можно плиты забрать и отдать другим? — возмущается тулячка.

Согласно информации с сайта госзакупок, тендер на производство дорожных работ выиграло ООО «Дорстройгрупп». Сумма контракта — 5 176 533, 92 руб.

В пресс-службе администрации Тулы нам пояснили: