Задерживающую ремонт тулячку пытались выселить из аварийного дома через суд

Фото Юлии Александровой и из архива Myslo.

Женщина категорически отказывалась съезжать из своей квартиры на время строительства, чем задерживала работы и остальных жильцов.

Дом №6 по улице Смидович был построен в 1958 году. С 1990-х годов он находился в аварийном состоянии, существовала угроза внезапного обрушения наружной стены.

В 2017 году при поддержке жителей было принято решение провести на деньги инвестора проект комплексной реконструкции: увеличить этажность здания и площадь существующих квартир. В обмен на это инвестор получает в собственность надстроенные помещения.

Для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей при ликвидации аварийной ситуации, инвестору, компания «ЕР МЕНЕДЖМЕНТ», потребовалось временно отселить за свой счет 24 квартиры. Только после этого он мог приступить к работам. Жильцам дома на это время инвестор снимал квартиры.

Одна из жильцов категорически отказывалась временно покидать свое жилье, что тормозило работы и увеличивало их стоимость.

Как стало известно Myslo, несколько собственников квартир в доме подали на женщину в суд, чтобы выселить ее принудительно и завершить проект. Однако уже в стадии судебного разбирательства женщину удалось уговорить съехать. Жильцы забрали свои иски.

Сейчас инвестор завершает первый этап реконструкции — ремонтно-восстановительные работы.

Аварийно-восстановительные работы велись по специально разработанной для данного дома технологии. Часть стены первого этажа была полностью разобрана и восстановлена. Данный этап работы завершается, жители возвращаются в свои квартиры. Заселение планируется примерно через неделю.

После новогодних праздников застройщик вплотную приступит к реализации основного этапа — реконструкции дома с надстройкой этажей.

из истории вопроса

Напомним, первый из трех этапов работ в аварийном доме № 6 по улице Смидович в Туле должен был завершиться еще в начале сентября. Жильцы 23 квартир своевременно освободили аварийный дом, переехав на время работ в съемные жилье, которое им оплатил инвестор.

Однако жительница одной из квартир категорически отказалась съезжать, притом что в ее квартире, как и во всех временно отселенных, нет газа, электричества, воды и отопления.

Несмотря на это женщина отказывается выезжать из квартиры. Из-за этого инвестор не мог вести работы более трех месяцев.

Генеральный директор компании «ЕР-Менеджмент» Эльдар Тагиев говорил в интервью Myslo:

Эльдар Тагиев - Мы выполнили все подготовительные работы для того, чтобы разобрать аварийную кладку, укрепить фундамент и возвести новую стену. Но дальше двигаться не можем, потому что при разборе стены в доме не должно находиться жильцов. Работы запрещены!

Инвестор понес миллионные убытки из-за простоя: нанятым рабочим нужно было платить зарплату, оплачивать снятые на время ремонта для собственников квартиры. Работы, запланированные на конец лета и начало сентября, проводить в мороз можно, но в этом случае их стоимость вырастет в несколько раз. Сам проект рисковал стать невыгодным для инвестора.

К противнице ремонта приезжал сегодня и глава администрации Тулы, но и ему женщина заявила, что квартиру покидать не намерена.

Первые разрушения в многоквартирном доме жители заметили в 2007 году, тогда появились небольшие трещины между стеной и полом на первом этаже. Их замазывали монтажной пеной, но трещины становились все шире. Через десять лет между настилом пола и внешней стеной была дыра уже в 40 см. Жить в доме стало опасно.

Владельцы квартир еще несколько лет назад начали обращаться в различные инстанции за помощью, но везде получали отказ — в их доме нет ни одной муниципальной квартиры, а значит, выделить деньги на его ремонт из бюджета нет оснований. При этом капитально ремонтировать дом надо было срочно. Примерная стоимость работ оценивалась ни много ни мало в 70 млн рублей. Таких денег у собственников не было.

Весной решение проблемы было найдено: администрация города предложила жителям восстановить дом за счет инвестора.