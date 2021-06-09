Ребенка, пропавшего в Ясногорске, нашли в шалаше

8 июня в Ясногорске исчез 10-летний ребенок. Мальчик, нуждающийся в медицинской помощи, ушел с улицы Первомайской на улицу Шиловскую и пропал.

Сообщение об исчезновении ребенка поступило в отдел МВД минувшей ночью, после того как родственники на протяжении нескольких часов пытались найти мальчика своими силами. Было известно, что он гулял с другом, но домой не вернулся.

– Незамедлительно после поступления сообщения об отсутствии ребенка на его розыск был ориентирован весь личный состав полиции Ясногорска, а также все оперативные службы района. Проверялись чердаки, подвалы, скверы и другие места возможного нахождения мальчика, отрабатывались версии нахождения ребенка в городе и за его пределами, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Спустя несколько часов поисков мальчика удалось обнаружить. Полицейские обратили внимание на оставленное кем-то нагромождение веток, похожее на шалаш. При проверке оказалось, что мальчик спал внутри.

По предварительным данным, угроз его жизни и здоровью нет, никаких противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. В полиции выясняют все детали случившегося.

UPD. Добавлен комментарий УМВД России по Тульской области.