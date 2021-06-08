Туляков приглашают на встречу с легендами советского футбола

Фото: arsenaltula.ru.

ПФК «Арсенал» приглашает всех любителей футбола на большой спортивный праздник, главным событием которого станет товарищеский матч между канонирами и ветеранами московского «Спартака».

Мероприятие приурочено к открытию нового поля 60 х 40 м для команд младших возрастов Центра подготовки юных футболистов. В гости к тулякам приедут легендарные советские и российские игроки Олег Романцев, Юрий Гаврилов, Георгий Ярцев, Вагиз Хидиятуллин, Виктор Папаев, Валерий Зенков, Валерий Шмаров, Сергей Горлукович, Владимир Бесчастных, Дмитрий Хлестов, Андрей Сметанин и другие.

В команде ПФК «Арсенал» много имен, которые прекрасно знакомы тульским болельщикам: Валерий Клейменов, Анатолий Семенов, Александр Чимбирев, Юрий Черьевский, Юрий Кураков. За красно-желтую команду сыграют известные в прошлом советские и российские футболисты, ныне представляющие ПФК «Арсенал»: Гурам Аджоев, Андрей Рудаков, Дмитрий Парфенов, Юрий Ковтун, Андрей Пятницкий, Владислав Тернавский, Николай Ковардаев, Сергей Подпалый, Анри Хагуш.

Болельщики смогут сфотографироваться со своими кумирами и взять у них автограф. Проход на стадион «Арсенал» – только в средствах индивидуальной защиты.