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Тульская команда «Рожала, знаю!» прошла в 1/4 финала Премьер-лиги КВН
Фото: https://vk.com/kvnmamochki

Тульская команда «Рожала, знаю!» прошла в 1/4 финала Премьер-лиги КВН

Отрыв от второго места составил всего 0,2 балла.

Накануне состоялась первая и поэтому очень важная игра для тулячек из команды «Рожала, знаю!» в Премьер-лиге КВН. После подсчета результатов наши землячки заняли третье место и прошли в 1/4 финала.
 
«Состав игры был сильный, было сложно, но мы смогли справиться! Выслушали редакторов, сделали выводы, будем двигаться дальше. Спасибо всем, кто смог приехать поддержать, и всем, кто поддерживал нас на расстоянии! Спасибо всем, кто нам помогал!», — гласит сообщение на страничке команды в ВКонтакте.
 
 
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:25 −2
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