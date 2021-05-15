Тульская команда «Рожала, знаю!» прошла в 1/4 финала Премьер-лиги КВН

Фото: https://vk.com/kvnmamochki

Накануне состоялась первая и поэтому очень важная игра для тулячек из команды «Рожала, знаю!» в Премьер-лиге КВН. После подсчета результатов наши землячки заняли третье место и прошли в 1/4 финала.

«Состав игры был сильный, было сложно, но мы смогли справиться! Выслушали редакторов, сделали выводы, будем двигаться дальше. Спасибо всем, кто смог приехать поддержать, и всем, кто поддерживал нас на расстоянии! Спасибо всем, кто нам помогал!», — гласит сообщение на страничке команды в ВКонтакте.