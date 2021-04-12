Гран-при Оружейной лиги КВН выиграла команда Тульского УФСИН

Накануне в Туле официально стартовал четвертый сезон Оружейной лиги КВН. Фестиваль сменил место прописки — впервые игра прошла не в зале ГКЗ, а на сцене главного корпуса ТулГУ. Зрителей было много, впрочем, как всегда. Практически каждая игра «оружейки» собирает максимальное количество гостей.

В течение пары часов фестиваль проходил в режиме нон-стоп. За победу в пяти номинациях боролись 18 команд. Ребята приехали из поселка Приупский Киреевского района, из Ефремова, Самары, Питера, Москвы, Подмосковья. Много было и тульских коллективов.

Сложно выделить какой-то один коллектив: кавээнщики шутили примерно на одинаковом уровне. Ровно до того момента, пока на сцене не появилась команда Тульского УФСИН «Юмор поневоле». Новички «оружейки» влюбили в себя зрителей с первых минут выступления. На каждую шутку зал взрывался хохотом. Шутили на злободневные темы, касающиеся профессии.

Были и звонки из «колл-центра банка», и ностальгия по загранице тех сотрудников, которым запрещен выезд за рубеж.

В итоге именно уфсиновцы завоевали Гран-при фестиваля.

Лучшим актером стал Виталий из «Все проспали» (Калуга), актрисой — женская часть команды «Упс» (Киреевский район). Лучшая шутка — «Балдеж» (Тула). Открытие фестиваля — «Гагарин, я вас любила!» (Москва).

избранные шутки

«Упс»:

— А я бережливая! Мне дают денежку, а я ее не трачу!

— Не девка, а пенсионный фонд какой-то!

«Позитив»: — Фестиваль, время удивлять! — Организаторы уже пошутили… КВН в ТулГУ проходит! — Ну не-е-е, я в пед играть не поеду! Сборная ТулГУ: Миниатюра «Моргенштерн устроился в «Альфа-банк» Парень осыпает другого купюрами под трек Кадиллак. Слоган: «Кидаем бабки на людей, а не людей на бабки». «Балдеж»: – Кто такие ФСИН? – Ну вот помнишь, тебе говорили, что твой батя космонавт? – Ну да. – Вот ФСИН — работники Роскосмоса. «За проезд передаем»: – Праздник Ивана Купалы — это когда семья собирается и деда моют. «Юмор поневоле»: Миниатюра «Звонок из колл-центра». Звонят уфсиновцу: — Здравствуйте, по вашему счёту подозрительная активность! — Сидорчук, ты что ли? «Иронька»: Кассирша научилась делать отмену сама: — Галяяя! — Что? — Иди на хрен!

«Гагарин, я вас любила!»:

— А вы заметили, что в Туле трамваев больше? — Да они сюда умирать приходят… — Что хотелось бы сказать в конце… Если вы смотрите тиктоки в Инстаграм, может, хватит лицемерить и уже скачаете Тик-ток?

«АкваБатя»:

— В армии я точно найду бабу!

— Ты год будешь изолирован, кто на это согласится?

— Я буду с автоматом, кто откажется?