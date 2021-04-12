Гран-при Оружейной лиги КВН выиграла команда Тульского УФСИН
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Накануне в Туле официально стартовал четвертый сезон Оружейной лиги КВН. Фестиваль сменил место прописки — впервые игра прошла не в зале ГКЗ, а на сцене главного корпуса ТулГУ. Зрителей было много, впрочем, как всегда. Практически каждая игра «оружейки» собирает максимальное количество гостей.
В течение пары часов фестиваль проходил в режиме нон-стоп. За победу в пяти номинациях боролись 18 команд. Ребята приехали из поселка Приупский Киреевского района, из Ефремова, Самары, Питера, Москвы, Подмосковья. Много было и тульских коллективов.
Сложно выделить какой-то один коллектив: кавээнщики шутили примерно на одинаковом уровне. Ровно до того момента, пока на сцене не появилась команда Тульского УФСИН «Юмор поневоле». Новички «оружейки» влюбили в себя зрителей с первых минут выступления. На каждую шутку зал взрывался хохотом. Шутили на злободневные темы, касающиеся профессии.
Были и звонки из «колл-центра банка», и ностальгия по загранице тех сотрудников, которым запрещен выезд за рубеж.
В итоге именно уфсиновцы завоевали Гран-при фестиваля.
Лучшим актером стал Виталий из «Все проспали» (Калуга), актрисой — женская часть команды «Упс» (Киреевский район). Лучшая шутка — «Балдеж» (Тула). Открытие фестиваля — «Гагарин, я вас любила!» (Москва).
«Упс»:
— А я бережливая! Мне дают денежку, а я ее не трачу!
— Не девка, а пенсионный фонд какой-то!
— Фестиваль, время удивлять!
— Организаторы уже пошутили… КВН в ТулГУ проходит!
— Ну не-е-е, я в пед играть не поеду!
– Кто такие ФСИН?
– Ну вот помнишь, тебе говорили, что твой батя космонавт?
– Ну да.
– Вот ФСИН — работники Роскосмоса.
— Здравствуйте, по вашему счёту подозрительная активность!
— Сидорчук, ты что ли?
— Галяяя!
— Что?
— Иди на хрен!
— А вы заметили, что в Туле трамваев больше?
— Да они сюда умирать приходят…
«АкваБатя»:
— В армии я точно найду бабу!
— Ты год будешь изолирован, кто на это согласится?
— Я буду с автоматом, кто откажется?
— Давай сыграем в города! Цюрих.
— Мне на «х»?
— Да, иди!