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Гран-при Оружейной лиги КВН выиграла команда Тульского УФСИН

Гран-при Оружейной лиги КВН выиграла команда Тульского УФСИН

Смотрите большой фоторепортаж с игры.

Накануне в Туле официально стартовал четвертый сезон Оружейной лиги КВН. Фестиваль сменил место прописки — впервые игра прошла не в зале ГКЗ, а на сцене главного корпуса ТулГУ. Зрителей было много, впрочем, как всегда. Практически каждая игра «оружейки» собирает максимальное количество гостей.

В течение пары часов фестиваль проходил в режиме нон-стоп. За победу в пяти номинациях боролись 18 команд. Ребята приехали из поселка Приупский Киреевского района, из Ефремова, Самары, Питера, Москвы, Подмосковья. Много было и тульских коллективов.

Сложно выделить какой-то один коллектив: кавээнщики шутили примерно на одинаковом уровне. Ровно до того момента, пока на сцене не появилась команда Тульского УФСИН «Юмор поневоле». Новички «оружейки» влюбили в себя зрителей с первых минут выступления. На каждую шутку зал взрывался хохотом. Шутили на злободневные темы, касающиеся профессии.

Были и звонки из «колл-центра банка», и ностальгия по загранице тех сотрудников, которым запрещен выезд за рубеж.

В итоге именно уфсиновцы завоевали Гран-при фестиваля.

Лучшим актером стал Виталий из «Все проспали» (Калуга), актрисой — женская часть команды «Упс» (Киреевский район). Лучшая шутка — «Балдеж» (Тула). Открытие фестиваля — «Гагарин, я вас любила!» (Москва).

избранные шутки

«Упс»:

— А я бережливая! Мне дают денежку, а я ее не трачу!

— Не девка, а пенсионный фонд какой-то!

«Позитив»:
 

— Фестиваль, время удивлять!

— Организаторы уже пошутили… КВН в ТулГУ проходит!

— Ну не-е-е, я в пед играть не поеду!

 
Сборная ТулГУ:
 
Миниатюра «Моргенштерн устроился в «Альфа-банк»
 
Парень осыпает другого купюрами под трек Кадиллак. Слоган: «Кидаем бабки на людей, а не людей на бабки».
 
«Балдеж»:
 

– Кто такие ФСИН?

– Ну вот помнишь, тебе говорили, что твой батя космонавт?

– Ну да.

– Вот ФСИН — работники Роскосмоса.

 
«За проезд передаем»:
 
– Праздник Ивана Купалы — это когда семья собирается и деда моют.
 
«Юмор поневоле»:
 
Миниатюра «Звонок из колл-центра». Звонят уфсиновцу:
 

— Здравствуйте, по вашему счёту подозрительная активность!

— Сидорчук, ты что ли?

 
«Иронька»:
 
Кассирша научилась делать отмену сама:
 

— Галяяя!

— Что?

— Иди на хрен!

 
«Гагарин, я вас любила!»:
 

— А вы заметили, что в Туле трамваев больше?

— Да они сюда умирать приходят…

— Что хотелось бы сказать в конце… Если вы смотрите тиктоки в Инстаграм, может, хватит лицемерить и уже скачаете Тик-ток?
 

«АкваБатя»:

— В армии я точно найду бабу!

— Ты год будешь изолирован, кто на это согласится?

— Я буду с автоматом, кто откажется?

 

— Давай сыграем в города! Цюрих.

— Мне на «х»?

— Да, иди!

 

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Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 3
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 4
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 5
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 6
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 7
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 8
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 9
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 10
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Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 13
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 14
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Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 36
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 37
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 38
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 39
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 40
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 41
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 42
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 43
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 44
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 45
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 46
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 47
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 48
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 49
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 50
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 51
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 52
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 53
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 54
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 55
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 56
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 57
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 58
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 59
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 60
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 61
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 62
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 63
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 64
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 65
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 66
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 67
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 68
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 69
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 70
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 71
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 72
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 73
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 74
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 75
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 76
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 77
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 78
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 79
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 80
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 81
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 82
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 83
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 84
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 85
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 86
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 87
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 88
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 89
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 90
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 91
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 92
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 93
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 94
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 95
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 96
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Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 103
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Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 119
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Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 121
Открытие сезона Оружейной лиги КВН, Фото: 122
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:15 +2
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