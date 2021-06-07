Самые «убитые» дороги Тулы: от Металлургов до Кутузова

Читатели продолжают присылать в нашу рубрику фото дорог, дворов и тротуаров.

На этот раз в объектив резидентов нашей рубрики попал межквартальный проезд от дома №108 по ул. Кутузова до дома №60 по ул. Металлургов в Пролетарском округе Тулы. Фото прислал Влад Быков.

Яма на яме! И хотя это межквартальный проезд, автомобильный трафик в этом месте приличный. Смотрим фото:

Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!

В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.



Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:

после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,

по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,

по обращениям граждан.