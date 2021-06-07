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Самые «убитые» дороги Тулы: от Металлургов до Кутузова

Самые «убитые» дороги Тулы: от Металлургов до Кутузова

Читатели продолжают присылать в нашу рубрику фото дорог, дворов и тротуаров.

На этот раз в объектив резидентов нашей рубрики попал межквартальный проезд от дома №108 по ул. Кутузова до дома №60 по ул. Металлургов в Пролетарском округе Тулы. Фото прислал Влад Быков.

Яма на яме! И хотя это межквартальный проезд, автомобильный трафик в этом месте приличный. Смотрим фото:

Галерея
Самые «убитые» дороги Тулы: от Металлургов до Кутузова, Фото: 1
Самые «убитые» дороги Тулы: от Металлургов до Кутузова, Фото: 2
Самые «убитые» дороги Тулы: от Металлургов до Кутузова, Фото: 3
Самые «убитые» дороги Тулы: от Металлургов до Кутузова, Фото: 4
Самые «убитые» дороги Тулы: от Металлургов до Кутузова, Фото: 5
Самые «убитые» дороги Тулы: от Металлургов до Кутузова, Фото: 6
Самые «убитые» дороги Тулы: от Металлургов до Кутузова, Фото: 7
Самые «убитые» дороги Тулы: от Металлургов до Кутузова, Фото: 8
Самые «убитые» дороги Тулы: от Металлургов до Кутузова, Фото: 9
Самые «убитые» дороги Тулы: от Металлургов до Кутузова, Фото: 10
Самые «убитые» дороги Тулы: от Металлургов до Кутузова, Фото: 11
Самые «убитые» дороги Тулы: от Металлургов до Кутузова, Фото: 12
показать все фотографии
 

Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!

В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.

Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:
  • после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,
  • по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,
  • по обращениям граждан.
КАК И КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ЯМЫ
  1. Отправить обращение через сервис «Тула — без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер) либо через портал «Открытый регион 71».
  2. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30-47-81.
  3. Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.

 

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