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Туляки просят расширить переезд на ул. Доктора Гумилевской или возродить идею виадука
Фото из архива Myslo.

Туляки просят расширить переезд на ул. Доктора Гумилевской или возродить идею виадука

Такое предложение жители опубликовали в Программе развития региона на 2021−2026 годы.

«На улице Доктора Гумилевской есть железнодорожный переезд, из-за которого ежедневно страдают тысячи людей. За переездом находятся несколько крупнейших предприятий нашего города, ежегодно предприятия развиваются и увеличивается штат, а вот дорога остается прежней уже не одно десятилетие. Необходимо срочно построить виадук либо расширить переезд!» — пишут жители. В настоящее время за это предложение проголосовали более 1200 человек.
 
 
Проблема железнодорожного переезда в Криволучье действительно наболевшая. Три года назад городские чиновники объявили о планах построить новый путепровод в районе ПАО «Тулачермет», чтобы разгрузить переезд. Планировалось, что виадук соединит улицы Кутузова и Доктора Гумилевской, так как существующий железнодорожный переезд не справляется с потоком машин. 
 
Но идея провалилась. Администрация Тулы отказалась от идеи строительства путепровода: виадук от стадиона «Металлург» до «Тулачермета» с учетом бесплатного проезда по нему жителей оказался нерентабельным.
 

Напомним, в Тульской области продолжается голосование за инициативы, внесенные в Программу социально-экономического развития региона на 2021−2026 годы программа71.рф.

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:55 +5
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