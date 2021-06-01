Фото из архива Myslo.
Туляки просят расширить переезд на ул. Доктора Гумилевской или возродить идею виадука
Такое предложение жители опубликовали в Программе развития региона на 2021−2026 годы.
«На улице Доктора Гумилевской есть железнодорожный переезд, из-за которого ежедневно страдают тысячи людей. За переездом находятся несколько крупнейших предприятий нашего города, ежегодно предприятия развиваются и увеличивается штат, а вот дорога остается прежней уже не одно десятилетие. Необходимо срочно построить виадук либо расширить переезд!» — пишут жители. В настоящее время за это предложение проголосовали более 1200 человек.
Проблема железнодорожного переезда в Криволучье действительно наболевшая. Три года назад городские чиновники объявили о планах построить новый путепровод в районе ПАО «Тулачермет», чтобы разгрузить переезд. Планировалось, что виадук соединит улицы Кутузова и Доктора Гумилевской, так как существующий железнодорожный переезд не справляется с потоком машин.
Но идея провалилась. Администрация Тулы отказалась от идеи строительства путепровода: виадук от стадиона «Металлург» до «Тулачермета» с учетом бесплатного проезда по нему жителей оказался нерентабельным.
Напомним, в Тульской области продолжается голосование за инициативы, внесенные в Программу социально-экономического развития региона на 2021−2026 годы программа71.рф.
Инициативы, получившие наибольшую поддержку, будут в обязательном порядке вынесены на заседание Экспертного совета.
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