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В Туле построят новый путепровод в районе «Тулачермета»

В Туле построят новый путепровод в районе «Тулачермета»

Виадук соединит улицы Кутузова и Доктора Гумилевской. Существующий железнодорожный переезд не справляется с потоком машин.

Пролетарский округ готовится к строительству нового путепровода. По планам, виадук продолжит улицу Кутузова, пройдет в районе трамвайного кольца «Криволучье» и выйдет на улицу Доктора Гумилевской неподалеку от моста через Упу.

Идея найти инвестора и построить новый мост в обход существующего ж/д переезда возникла после того, как в адрес губернатора Тульской области поступали обращения от работников предприятий Пролетарского округа: «Мелодия», «Тулачермет», «Тулачермет-сталь». Люди жаловались, что из-за переезда не могут вовремя приехать на работу. К слову, в январе 2019 года округ ждет запуска новой очереди предприятия «Тулачермет-сталь» — это еще 1500 рабочих мест.

В настоящий момент дорога на «чермет» загружена, причем пробки, в основном, возникают из-за закрытого ж/д переезда и плохого дорожного покрытия на нем. Реконструкция переезда ситуацию не спасла.

Глава региона дал поручение решить проблему.

Место для строительства виадука было выбрано в районе Театрального переулка и трамвайного кольца в Криволучье.

Как удалось узнать Myslo, в ближайшие дни сотрудники теруправления по Пролетарскому округу начнут встречи с владельцами гаражей и сараев, расположенных в районе кольца: для строительства путепровода часть из них придется снести.

По словам главы теруправления Сергея Шестакова, большинство строений брошенные, есть самострои, на которые нет документов.

Сегей Шестаков

– Новый путепровод пройдет над железной дорогой. Начнется он от улицы Кутузова в районе трамвайного кольца, пересечет улицу Набережную и выйдет на улицу Доктора Гумилевской. В зону застройки попадает гаражный кооператив №18. Наше теруправление будет заниматься расчисткой места под строительство – это полоса примерно 70 на 150 метров.


Трамвайное кольцо: здесь пройдет новый виадук.

Кто инвестирует средства в строительство, пока неизвестно.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:17 +11
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