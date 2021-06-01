В России принят закон о бесплатном подключении газа населению

1 июня Государственная Дума приняла изменения в закон о газоснабжении в

Российской Федерации. В соответствии с поправками, которые в рамках

реализации Послания Президента подготовили депутаты и сенаторы, газ до

границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан.

– Дом может находиться вдалеке от газовой трубы – в 100-200 метрах от газопровода, а иногда и более. Понятно, что не всем под силу оплатить подведение газа, – заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. – Законопроект решает эту проблему. Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет средств государства, а уже непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам.