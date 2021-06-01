В России принят закон о бесплатном подключении газа населению
Закон вступил в силу с сегодняшнего дня.
1 июня Государственная Дума приняла изменения в закон о газоснабжении в
Российской Федерации. В соответствии с поправками, которые в рамках
реализации Послания Президента подготовили депутаты и сенаторы, газ до
границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан.
– Дом может находиться вдалеке от газовой трубы – в 100-200 метрах от газопровода, а иногда и более. Понятно, что не всем под силу оплатить подведение газа, – заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. – Законопроект решает эту проблему. Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет средств государства, а уже непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам.
Напомним, 21 августа прошлого года губернатор Алексей Дюмин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу газификации региона до 2025 года. В 2020-2022 гг. в Тульской области запланировано строительство 49 газопроводов объемом более 250 км.
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