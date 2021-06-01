новости
новости
Регистрация
В России принят закон о бесплатном подключении газа населению

В России принят закон о бесплатном подключении газа населению

Закон вступил в силу с сегодняшнего дня.

1 июня Государственная Дума приняла изменения в закон о газоснабжении в
Российской Федерации. В соответствии с поправками, которые в рамках
реализации Послания Президента подготовили депутаты и сенаторы, газ до
границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан.
 
– Дом может находиться вдалеке от газовой трубы – в 100-200 метрах от газопровода, а иногда и более. Понятно, что не всем под силу оплатить подведение газа, – заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. – Законопроект решает эту проблему. Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет средств государства, а уже непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам.
 
Напомним, 21 августа прошлого года губернатор Алексей Дюмин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу газификации региона до 2025 года. В 2020-2022 гг. в Тульской области запланировано строительство 49 газопроводов объемом более 250 км.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:31 +4
Другие статьи по темам
Прочее
Тулагаззаконнаселенные пункты
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки просят расширить переезд на ул. Доктора Гумилевской или возродить идею виадука
Туляки просят расширить переезд на ул. Доктора Гумилевской или возродить идею виадука
Статистика за сутки: в Тульской области 50 новых случаев коронавируса и 6 смертей
Статистика за сутки: в Тульской области 50 новых случаев коронавируса и 6 смертей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.