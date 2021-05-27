После скандала с пассажиркой водителя тульской маршрутки отстранили от работы

Водитель маршрутки №12/15 отстранен от работы после скандала с пассажиркой, на перевозчика завели административное дело.

Напомним , инцидент случился вечером 16 мая. Тулячка собиралась расплатиться за проезд в транспорте с помощью телефона, но водителя это не устроило. Он попросил банковскую карту, мол, мобильник отвлекает от дороги. У пассажирки карты с собой не оказалось.

– Не думаете, что отвлекаете от дороги водителя? Я попросил у вас карту, не телефон. Идите в супермаркет, там его принимают. Нам на дорогу смотреть или на ваш телефон? — возмущался водитель. Интересно, что при этом на портативном телевизоре у него были включены музыкальные клипы, а сам он в дороге говорил по телефону.

По данному факту Ространснадзор провел проверку. Как сообщил Myslo заместитель начальника управления — начальник отдела автотранспортного и автодорожного надзора по Тульской области Центрального МУГАДН Евгений Мошин, водителя привлекли к административной ответственности по ч.3 ст. 12.31.1 КоАП РФ (Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров).

Евгений Мошин – Возбуждено административное расследование в отношении организации, обслуживающей маршрут №12/15. Транспортное средство арестовано и перемещено на специализированную стоянку. Руководству организации указано на неукоснительное выполнение водителями транспортного законодательства с проведением внеплановых инструктажей.

Перевозчик проводит служебную проверку в отношении водителя. На это время мужчина отстранен от работы на автобусных маршрутах организации.