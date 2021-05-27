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После скандала с пассажиркой водителя тульской маршрутки отстранили от работы

После скандала с пассажиркой водителя тульской маршрутки отстранили от работы

Микроавтобус забрали на спецстоянку.

Водитель маршрутки №12/15 отстранен от работы после скандала с пассажиркой, на перевозчика завели административное дело.
 
Напомним, инцидент случился вечером 16 мая. Тулячка собиралась расплатиться за проезд в транспорте с помощью телефона, но водителя это не устроило. Он попросил банковскую карту, мол, мобильник отвлекает от дороги. У пассажирки карты с собой не оказалось.
 

– Не думаете, что отвлекаете от дороги водителя? Я попросил у вас карту, не телефон. Идите в супермаркет, там его принимают. Нам на дорогу смотреть или на ваш телефон? — возмущался водитель.

Интересно, что при этом на портативном телевизоре у него были включены музыкальные клипы, а сам он в дороге говорил по телефону.

По данному факту Ространснадзор провел проверку. Как сообщил Myslo заместитель начальника управления — начальник отдела автотранспортного и автодорожного надзора по Тульской области Центрального МУГАДН Евгений Мошин, водителя привлекли к административной ответственности по ч.3 ст. 12.31.1 КоАП РФ (Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров).
 

Евгений Мошин

– Возбуждено административное расследование в отношении организации, обслуживающей маршрут №12/15. Транспортное средство арестовано и перемещено на специализированную стоянку. Руководству организации указано на неукоснительное выполнение водителями транспортного законодательства с проведением внеплановых инструктажей.
 
Перевозчик проводит служебную проверку в отношении водителя. На это время мужчина отстранен от работы на автобусных маршрутах организации.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:14 +9
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