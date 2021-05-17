Безнал отвлекает, а телевизор – нет: водитель тульской маршрутки устроил скандал с пассажиркой

Кадр из видео.

Тулячка пожаловалась в редакцию Myslo на водителя маршрутки, который отказался принимать у нее оплату безналом. Инцидент случился вечером 16 мая.

По словам девушки, она собиралась расплатиться за проезд с помощью телефона, но водителя это не устроило. Он попросил банковскую карту, мол, мобильник отвлекает от дороги. У пассажирки карты с собой не оказалось.

Эта ситуация привела к небольшому скандалу.

– Не думаете, что отвлекаете от дороги водителя? Я попросил у вас карту, не телефон. Идите в супермаркет, там его принимают. Нам на дорогу смотреть или на ваш телефон? — возмущается водитель.

Интересно, что при этом на портативном телевизоре у водителя были включены музыкальные клипы, а сам он в дороге говорил по телефону. Видимо, это его не отвлекает…