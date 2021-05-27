«Накажи автохама»: строптивый «мерин» на Рязанке

Тулячка поделилась с редакцией кадрами, снятыми утром 26 мая на ул. Рязанской в Туле. Прямого нарушения ПДД на записи, пожалуй, нет, однако не будем забывать, что помимо правил дорожного движения есть еще и элементарное уважение к другим автолюбителям.

«Из-за такого поведения водителя я плакала, а дочка, которая была вместе со мной машине, очень испугалась», – добавила автор видео.