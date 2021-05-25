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Провал дороги в Мясново: трубу заменили, котлован засыпают песком

Провал дороги в Мясново: трубу заменили, котлован засыпают песком

Рабочие водоканала поменяли участок трубы диаметром 600 мм и длиной около 3,5 метров. Капитальный ремонт планируется позже.

В Мясново на ул. Верхней Краснослободской после замены участка канализационной трубы начали засыпать огромную яму, которая образовалась вечером 22 мая. Работы проводят сотрудники «Тулагорводоканала».
 
Представители предприятия рассказали Myslo о причинах появления провала:
 
- В этом месте железобетонная труба, у которой уже подходит к концу срок эксплуатации. Произошла сульфатная коррозия бетона (проникание в камень цемента растворов солей, их кристаллизация и увеличение в объемах, что приводит к появлению трещин и разрушению). В ходе работ заменен участок трубы диаметром 600 мм и длиной около 3,5 метров. По состоянию на 24 мая работы были закончены, 25 мая проведена обратная засыпка котлована. Обязательно будет восстановлено благоустройство данного участка.
 
 
По итогам проведенных работ администрация Привокзального территориального округа составит акт о завершении аварийно-восстановительных мероприятий.
 
- Ситуация по дальнейшей работоспособности коллектора находится на контроле администрации. При планировании бюджета на 2022−2023 годы будет рассмотрен вопрос о капитальном ремонте аварийного участка вышеуказанного коллектора.
 
Следует отметить, что данный коллектор осуществляет транспортировку стоков части Привокзального территориального округа, а именно Мясново, ул. Маршала Жукова, Петровский квартал, а также промышленных предприятий «Балтика» и «Тульский мясокомбинат» общей численностью порядка 12 тыс. населения, — рассказали в пресс-службе администрации Тулы.
 

Напомним, провал на проезжей части образовался в субботу вечером. Сначала яма напротив дома № 66 была в ширину около полутора метров и длиной около трех.

В последующие несколько часов грунт обваливался несколько раз, и к 21.00 яма стала такой, что в нее полностью могла бы поместиться грузовая ГАЗель.

 

Галерея
Провал дороги в Мясново: трубу заменили, котлован засыпают песком, Фото: 1
Провал дороги в Мясново: трубу заменили, котлован засыпают песком, Фото: 2
Провал дороги в Мясново: трубу заменили, котлован засыпают песком, Фото: 3
Провал дороги в Мясново: трубу заменили, котлован засыпают песком, Фото: 4
Провал дороги в Мясново: трубу заменили, котлован засыпают песком, Фото: 5
Провал дороги в Мясново: трубу заменили, котлован засыпают песком, Фото: 6
Провал дороги в Мясново: трубу заменили, котлован засыпают песком, Фото: 7
Провал дороги в Мясново: трубу заменили, котлован засыпают песком, Фото: 8
Провал дороги в Мясново: трубу заменили, котлован засыпают песком, Фото: 9
Провал дороги в Мясново: трубу заменили, котлован засыпают песком, Фото: 10
Провал дороги в Мясново: трубу заменили, котлован засыпают песком, Фото: 11
Провал дороги в Мясново: трубу заменили, котлован засыпают песком, Фото: 12
Провал дороги в Мясново: трубу заменили, котлован засыпают песком, Фото: 13
Провал дороги в Мясново: трубу заменили, котлован засыпают песком, Фото: 14
Провал дороги в Мясново: трубу заменили, котлован засыпают песком, Фото: 15
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Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 15:56 +5
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