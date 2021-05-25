Мена стадиона на депо в Туле: адвокат обвиняемой просит вернуть дело прокурору

Сама же Татьяна Силаева не понимает, в чем ее обвиняют.

25 мая в Советском районном суде по делу о мене Центрального стадиона допрашивают заместителя председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Татьяну Силаеву.

Напомним, Татьяна Силаева обвиняется в том, что в конце 2014 – начале 2015 года превысила должностные полномочия, согласовав сделку о мене Центрального стадиона «Арсенал» на трамвайное депо на улице Оборонной. Из-за этого «Тулгорэлектротранс» лишился имущества и понес ущерб в 61,3 млн рублей.

Подробности разбирательства в нашем сюжете

Сегодня в суде Силаева заявила, что ей была поставлена задача вышестоящим руководством и она ее выполняла, как и остальные сотрудники администрации. Силаева утверждает, что не участвовала в заключении договора аренды и не понимает, в чем ее обвиняют, ведь предприятие «Тулгорэлектротранс» продолжает успешно развиваться.

Адвокат Татьяны Силаевой заявил ходатайство о возвращении дела прокурору, так как, по его мнению, обвинение не отвечает процессуальным требованиям и защищаться от него невозможно.

Подробности сегодняшнего заседания читайте позже на Myslo.