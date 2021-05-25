Мена стадиона на депо в Туле: адвокат обвиняемой просит вернуть дело прокурору
Сама же Татьяна Силаева не понимает, в чем ее обвиняют.
25 мая в Советском районном суде по делу о мене Центрального стадиона допрашивают заместителя председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Татьяну Силаеву.
Напомним, Татьяна Силаева обвиняется в том, что в конце 2014 – начале 2015 года превысила должностные полномочия, согласовав сделку о мене Центрального стадиона «Арсенал» на трамвайное депо на улице Оборонной. Из-за этого «Тулгорэлектротранс» лишился имущества и понес ущерб в 61,3 млн рублей.
Подробности разбирательства в нашем сюжете
Сегодня в суде Силаева заявила, что ей была поставлена задача вышестоящим руководством и она ее выполняла, как и остальные сотрудники администрации. Силаева утверждает, что не участвовала в заключении договора аренды и не понимает, в чем ее обвиняют, ведь предприятие «Тулгорэлектротранс» продолжает успешно развиваться.
Адвокат Татьяны Силаевой заявил ходатайство о возвращении дела прокурору, так как, по его мнению, обвинение не отвечает процессуальным требованиям и защищаться от него невозможно.
Подробности сегодняшнего заседания читайте позже на Myslo.
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