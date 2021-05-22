В Туле на дороге рядом с домом провалился асфальт — в яме поместится ГАЗель

Днем 22 мая на ул. Верхней Краснослободской в Туле образовался провал. По словам местных жителей, все произошло примерно в 16:00 — 17:00. Сначала яма напротив дома № 66 была в ширину около полутора метров и длиной в 3.

За несколько часов грунт под асфальтом обваливался несколько раз и в 21:00 яма стала такой, что в нее полностью могла бы поместиться грузовая ГАЗель. Внутри шумит вода, а рядом разносится характерный запах канализации.

На место выезжали городская служба спасения, представитель городской администрации и сотрудники «Тулагорводоканала». На момент публикации новости дорога рядом с домом № 66 перекрыта, ремонтные работы запланированы на 23 мая.