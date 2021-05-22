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В Туле на дороге рядом с домом провалился асфальт — в яме поместится ГАЗель

В Туле на дороге рядом с домом провалился асфальт — в яме поместится ГАЗель

Из провала идет характерный запах канализации.

Днем 22 мая на ул. Верхней Краснослободской в Туле образовался провал. По словам местных жителей, все произошло примерно в 16:00 — 17:00. Сначала яма напротив дома № 66 была в ширину около полутора метров и длиной в 3.
 
За несколько часов грунт под асфальтом обваливался несколько раз и в 21:00 яма стала такой, что в нее полностью могла бы поместиться грузовая ГАЗель. Внутри шумит вода, а рядом разносится характерный запах канализации.
 
 
На место выезжали городская служба спасения, представитель городской администрации и сотрудники «Тулагорводоканала». На момент публикации новости дорога рядом с домом № 66 перекрыта, ремонтные работы запланированы на 23 мая.
 
Кстати, местные жители рассказывают, что это уже не первый такой случай на ул. Верхней Краснослободской. Например, в прошлом году неподалеку был провал и его засыпали щебнем. А в апреле 2012 года на пересечении ул. Верхней Краснослободской и ул. Переходной образовавшаяся на дороге яма «поглотила» автомобиль Renault Koleos.
Галерея
В Туле на дороге рядом с домом провалился асфальт — в яме поместится ГАЗель, Фото: 1
В Туле на дороге рядом с домом провалился асфальт — в яме поместится ГАЗель, Фото: 2
В Туле на дороге рядом с домом провалился асфальт — в яме поместится ГАЗель, Фото: 3
В Туле на дороге рядом с домом провалился асфальт — в яме поместится ГАЗель, Фото: 4
В Туле на дороге рядом с домом провалился асфальт — в яме поместится ГАЗель, Фото: 5
В Туле на дороге рядом с домом провалился асфальт — в яме поместится ГАЗель, Фото: 6
В Туле на дороге рядом с домом провалился асфальт — в яме поместится ГАЗель, Фото: 7
В Туле на дороге рядом с домом провалился асфальт — в яме поместится ГАЗель, Фото: 8
В Туле на дороге рядом с домом провалился асфальт — в яме поместится ГАЗель, Фото: 9
В Туле на дороге рядом с домом провалился асфальт — в яме поместится ГАЗель, Фото: 10
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 22:11 +10
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