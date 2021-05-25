Арсеналец Даниил Хлусевич попросил у «Рубина» зарплату в 5 млн рублей

Казанский «Рубин» передумал подписывать игрока «Арсенала» Даниила Хлусевича. По информации портала Eurostavka, причиной прекращения переговоров стали слишком большие финансовые ожидания полузащитника – Хлусевич запросил 5 млн в месяц.

«Рубин» посчитал эту сумму неоправданной высокой и отказался, а вот ЦСКА продолжает вести переговоры. В минувшем сезоне Даниил Хлусевич сыграл за «Арсенал» в 25 матчах, стал автором трёх голов и оформил три результативные передачи. Контракт с тульским клубом у игрока стекает летом 2022 года.