Арсеналец Даниил Хлусевич попросил у «Рубина» зарплату в 5 млн рублей
На таких условиях казанский клуб отказался от приобретения полузащитника.
Казанский «Рубин» передумал подписывать игрока «Арсенала» Даниила Хлусевича. По информации портала Eurostavka, причиной прекращения переговоров стали слишком большие финансовые ожидания полузащитника – Хлусевич запросил 5 млн в месяц.
«Рубин» посчитал эту сумму неоправданной высокой и отказался, а вот ЦСКА продолжает вести переговоры. В минувшем сезоне Даниил Хлусевич сыграл за «Арсенал» в 25 матчах, стал автором трёх голов и оформил три результативные передачи. Контракт с тульским клубом у игрока стекает летом 2022 года.
Другие статьи по темам
Место
Обвиняемая по делу о мене Центрального стадиона Тулы объяснила суду, почему не признает себя виновной