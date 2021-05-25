Обвиняемая по делу о мене Центрального стадиона Тулы объяснила суду, почему не признает себя виновной

Татьяна Силаева заявила, что следствие не представило доказательств связи между ее действиями и уплатой аренды за территорию бывшего депо.

В Советском районном суде Тулы 25 мая продолжилось рассмотрение уголовного дела о мене Центрального стадиона. Обвиняемой по нему проходит заместитель председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Татьяна Силаева.

Напомним, ей вменяется то, что в конце 2014 – начале 2015 года она превысила должностные полномочия, согласовав сделку о мене Центрального стадиона «Арсенал» на трамвайное депо на улице Оборонной. Из-за этого «Тулгорэлектротранс» лишился имущества и понес ущерб в 61,3 млн рублей.

Подробности разбирательства в нашем сюжете.

Поскольку в суде были допрошены все свидетели по делу, заявлено ходатайство о даче показаний подсудимой.

– По существу предъявленного обвинения и по обстоятельствам дела я желаю пояснить подробнее, чем мной это было сделано на стадии предварительного следствия, уточнила Татьяна Силаева.

Она отметила, что более детальные показания в судебном заседании связаны с тем, что на стадии следствия ее допрашивали несколько раз в статусе свидетеля по делу, в связи с чем она была лишена возможности представлять доказательства в свей невиновности.

– Следователь меня спросила «поступали ли вам поручения от Авилова об определении состава муниципального имущества, подлежащего обмену?», я ответила, что «нет». Поясню поподробнее об этом, поскольку, следователя вся предыстория мены территории депо на стадион «Арсенал» особо не интересовала. Указаний от Авилова по поиску объектов муниципального имущества в обмен на стадион «Арсенал» мне действительно не поступало.

Дело в том, что еще в сентябре (или конце августа) 2014 года я принимала участие в совещании, которое проводил глава администрации Авилов, на котором, кроме меня, присутствовали первый зам Мурзин, начальник правового управления Мохначева, кто-то был из финансового управления. На нем Авилов сообщил, что перед городской администрацией поставлена задача о приобретении в муниципальную собственность стадиона «Арсенал». Но в бюджете города нет средств, связи с этим надо найти безденежный механизм приобретения.

Через какое-то время, примерно в том же составе, Авилов провел еще одно совещание, на котором сообщил, что перед городом поставлена конкретная задача – приобрести стадион «Арсенал» в обмен на находящееся в оперативном управлении МКП «Тулгорлектротранс» муниципальное имущество в виде зданий трамвайного депо по ул. Оборонная, 102. На данном совещании присутствовал кто-то из транспортников, Мурзин, который был в курсе и не высказывал возражений, как курирующий сферу имущественных отношений первый зам главы администрации.

При этом Авиловым было дано задание проработать механизм мены, но не состав или предмет договора мены, так как они были уже определены. Оставалось только подготовить соответствующие документы для этого.

То есть – главой администрации была поставлена задача именно совершения действий от имени администрации, которые позволили бы в дальнейшем заключить сам договор мены между МКП и лицом, в чьей собственности находится стадион Арсенал. То есть, та задача, которую поставили перед главой администрации Тулы была переадресована присутствующим на совещании сотрудникам администрации.

Татьяна Силаева подчеркнула, что из средств массовой информации и не только было известно, и это в судебном заседании это подтвердили Авилов и Шерин, что в 2014 году, возвращение Центрального стадиона как объекта недвижимости, равно как и сохранение имущественной целостности этого спортивного комплекса, являлось одним из приоритетных направлений и вопросов, стоявших не только перед городом, но и перед областью в целом.

– Однако, следователь почему-то не заметил, что согласно п. 21 ст. 16 Устава муниципального образования город Тула (в редакции от 28.11.2014г.) к вопросам местного значения муниципального образования относится обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования.

Обязан ли был глава администрации исполнить данные ему указания, в сфере компетенции по решению вопросов местного значения? Ответ, полагаю, однозначен- безусловно, обязан.

Обязана ли я была исполнить указание главы администрации города, направленное на решение указанной задачи, определенной в качестве приоритетной для города и входящей в сферу ведения органа местного управления? Да, обязана.

В связи с этим возникает вопрос, который остался неразрешенным на стадии предварительного следствия: мог ли Авилов не исполнить конкретно поставленную задачу по мене стадиона «Арсенал» на имущество автобусного депо и мог ли он, в свою очередь, поставить перед подчиненными сотрудниками администрации, включая меня, иную задачу?

Исходя из услышанного в судебном заседании, ответ на этот вопрос также очевиден – иная задача по предоставлению инвестору или, по словам Шерина, социальному партнеру, Гусеву, не ставилась ни перед кем. Имущество, подлежащее мене, было определено и не подлежало обсуждению. Таким образом и я, и Мурзин, и Мохначева, и Авилов, а также иные сотрудники подразделений администрации города, выполняли именно ту задачу, которую нам всем поставили.

Также подсудимая напомнила, что следователь оставил без внимания то, что обращение с просьбой дать согласие на сделку мены поступило не только на ее имя от и.о. директора МКП «Тулгорлектротранс» Симаковича, но и от Злобиной на имя главы администрации города Авилова, которое было им направлено в КИЗО для исполнения.

– То есть, Авилов зная, о том, что такая сделка запланирована, фактически дал мне указание на ее подготовку. Согласно п. 12.8 Решения Тульской городской думы 39/880,

«мена муниципального имущества на равноценное имущество допускается на основании постановления администрации города Тулы».

То есть, обращение было инициировано в строгом соответствии с нормативно правовым актом органа местного самоуправления, соответственно, является законным.

Помещения депо на ул. Оборонная, 102 были оценены в 112 520 000 руб. обменивались на земельный участок на ул. Железнодорожная, д. 47а, рыночной стоимостью 5 488 937 руб. и стадион «Арсенал» стоимостью 174 132 735 руб.

Татьяна Силаева напомнила, что согласно п. 2.2. Положения «О комитете имущественных и земельных отношений администрации города Тулы», Комитет в установленном порядке: разрабатывает проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тулы по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом города.

– То есть, разработка проекта (именно проекта, а не принятие итогового решения) входила в обязанности Комитета. Условия мены, обозначенные на совещаниях у Авилова, были соблюдены: обращение МКП «Тулгорлектротранс» сопровождалось необходимыми для дачи разрешения собственником документами, а передаваемое по сделке в собственность города имущество, значительно превосходило по стоимости имущество, передаваемое во собственность Злобиной. То есть – правовая сторона была абсолютна в полном соответствии с Решением Тульской городской думы, о чем изначально оговаривалось с начальником правового управления Мохначевой.

Могла ли я не исполнить свои прямые обязанности при наличии волеизъявления предприятия при том условии, что задача по реализации обмена имущества трамвайного депо, на имущество стадиона «Арсенал» была ранее поставлена главой администрации города? Нет, не могла.

Согласно п. 1.3. Положения о Комитете «оперативное руководство деятельностью Комитета осуществляет первый заместитель главы администрации города Тулы».

– Именно в связи с требованиями указанного пункта мной и была составлена служебная записка на имя Мурзина, который, как непосредственный оперативный руководитель, вправе был с моим предложением, продиктованным необходимостью соблюдения субординации, не согласиться.

Мог ли он пресечь мои «незаконные» по мнению следствия действия, связанные с «превышением полномочий» при наличии таковых. Конечно, и не только мог, но и обязан был это сделать, как вышестоящее должностное лицо.

Указанное обстоятельство согласуется с п. 3.2 Положения о Комитете, согласно которому:

Председатель Комитета вносит на рассмотрение главы администрации города проекты нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета. Обращаю внимание – именно проекты, а не окончательное решение.

Исходя из указанных положений нормативно-правовых актов Тулы, мне не понятно, в связи с чем следователь усмотрел превышение мной полномочий, если все мои действия были выполнены в свете прямых обязанностей и по своей сути не являлись окончательным решением рассматриваемой сделки мены.

Подсудимая пояснила также по поводу Постановления главы администрации «Об утверждении Положения о порядке согласования сделок, совершаемых муниципальными унитарными и муниципальными казенными предприятиями МО г. Тула», на которое ссылалось следствие, определяя превышение ею полномочий.

– По мнению следствия, мной нарушен порядка согласования сделок – проект не был согласован с сектором муниципальной экономики администрации Тулы. Но в данном случае согласовывать его с сектором муниципальной экономики было не нужно, поскольку сделка не являлась крупной и не подпадала под иные категории сделок, подлежащих согласованию. Соответственно, указанное обоснование превышения мной полномочий в обвинительном заключении, является незаконным и необоснованным.

Постановление собственника носило именно разрешающий характер, но не обязывало МКП «Тулгорлектротранс» заключить сделку мены. Не были в нем указаны сроки обмена имущества.

После совершения мены МКП «Тулгорлектротранс» не стало использовать земельный участок на ул. Железнодорожная, д. 47а, несмотря на то, что распоряжением главы администрации Авилова от 02.04.2015 г. была создана рабочая группа под руководством Мурзина по перемещению автобусного парка МКП на него. А 17 сентября 2015 года МКП обратилось с просьбой изъять у него это имущество, и на основании постановления администрации города от 15 января 2016 года этот земельный участок был изъят у МКП «Тулгорлектротранс». Хочу отменить, что ни в ходе совещаний, проходивших у Авилова с участием транспортников, ни в дальнейшем, в т. ч. и после заключения сделки, от них, а также от руководителей МКП «Тулгорлектротранс» не поступало возражений относительно обмениваемого имущества ни устно, ни письменно, по крайней мере, мне о таких возражениях не известно.

В мои обязанности не входила оценка последствий совершенной сделки для МКП «Тулгорлектротранс», поскольку предприятие является юридическим лицом, самостоятельно осуществляющим деятельность.

Таких специалистов, как в МКП «Тулгорлектротранс», по организации перевозки пассажиров, нет ни в КИЗО, ни в других структурах администрации города. И поскольку МКП не только являлось стороной сделки, но и выступило ее инициатором, путем направления обращения о разрешении совершить сделку, это означало согласие руководства предприятия с поставленной задачей, озвученной и переадресованной подчиненным лицам Авиловым.

Что касается возникновения убытков МКП «Тулгорлектротранс» от уплаты арендной платы, то Татьяна Силаева напомнила, что именно на основании обращения самого МКП было произведено отчуждение имущества депо в собственность Злобиной и последующей его арендой.

– КИЗО лишь выступил учредителем МКП «Тулгорлектротранс», поскольку это прямо вытекает из положений, содержащихся в ст. 8 Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», а также из норм, содержащихся в Положении «О муниципальных казенных предприятиях муниципального образования город Тула», утвержденных решением Тульской городской Думы.

То есть в данном случае – полномочия Комитета в отношении МКП «Тулгорлектротранс» являются формально определенными.

Что касается, якобы допущенного мной нарушения п. 3.3. данного Положения, согласно которому «Комитет имущественных и земельных отношений администрации г. Тулы осуществляет контроль за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества, закрепленного за Предприятием», то могу пояснить, что данный пункт предусматривает в качестве контрольных мероприятий проверку правомерности использования имущества, которым МКП «Тулгорэлектротранс» наделено, недопущения сдачи его в аренду без согласия собственника, небрежного отношения к его эксплуатации и сохранности, необоснованному списанию с баланса и прочие функции. Контроля за распоряжением недвижимым имуществом в принципе быть не может, поскольку таковым в силу федерального законодательства и актов Тулы МКП «Тулгорэлектротранс» вообще не вправе распоряжаться без согласия собственника.

Даже если такое и произойдет, то подобная сделка не будет зарегистрирована УФРС по Тульской области, которое проводит правовую экспертизу сделки. В связи с этим мне видится непонимание или неверное толкование со стороны следователя данного пункта.

Как я показывала на стадии следствия, предприятие должно само принимать решения, которые прямо или косвенно влияют на его производственную деятельность, в том числе и в части испрашивания согласия на отчуждение имущества. КИЗО, и я, как его председатель в тот момент, вообще не вправе были давать каких-то устных указаний директору МКП «Тулгорэлектротранс».

Более того, любое указание или волеизъявление КИЗО, как представителя собственника предприятия или муниципального имущества, даются в форме решений или распоряжений. Как следует из представленных защитниками документов, их в части данной сделки КИЗО не принималось. То есть предприятие, о чем я говорила следователю, само должно оценивать все перспективы принятия соответствующего решения. Сказанное мной, в судебном заседании подтвердили и допрошенные свидетели- Авилов, Мохначева, Миненко, Шерин, Агафонова. О возможности дальнейшего использования имущества трамвайного депо должно было озаботиться само предприятие.

К сделкам аренды, из которых, по мнению следствия, возникли убытки, я прямого отношения не имела, равно, как не участвовала в обсуждении стоимости аренды, сроков действия договоров, их изменению и расторжению.

В чем заключается причинно-следственная связь между моими действиями по подготовке проекта о даче согласия на мену и последующей уплатой арендной платы, также не понятно. Доказательств этой связи следствием не представлено.

Подводя итог, могу отметить, что путем рассматриваемой в настоящем деле сделки мены была выполнена поставленная задача, стадион «Арсенал» был передан городу, сохранен и развивается. МКП «Тулгорлектротранс» успешно продолжает свою деятельность.

С правовой точки зрения рассматриваемая сделка абсолютно законна, а я, как и говорила на первом судебном заседании, не понимаю, в чем меня обвиняют, вернее, в чем заключается превышение мной полномочий, тогда, как я действовала в строгом соответствии с федеральными и региональными нормативными актами в рамках своей трудовой функции и должностных обязанностей.

По окончании дачи показаний ни у гособвинителя, ни у судьи не возникло вопросов к подсудимой.