Тульские военнослужащие утонули на рыбалке: возбуждено уголовное дело

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Мужчины пропали вечером 20 мая в Алексинском районе. Их тела были обнаружены спустя пять дней.

Вечером 21 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении двух жителей Тулы во время рыбалки в Алексинском районе. По информации Myslo, пропавшие являются военнослужащими.

По факту случившегося сотрудниками СУ СК России по Тульской области было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

Пропавшие отправились рыбачить 20 мая. Мужчины 27 и 35 лет приехали к пруду, расположенному недалеко от деревни Большое Бизюкино Алексинского района. Сев в надувную лодку, они отправились ловить рыбу и обратно не вернулись.

Поиски продолжались несколько суток. В результате совместных согласованных действий следователей и криминалистов регионального следственного управления СК России, сотрудников Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ, сотрудников МЧС регионального и федерального уровня, а также водолазов тела погибших были обнаружены вечером 25 мая.

Как уточняет пресс-служба регионального СУ СК, при поисках применялась современная криминалистическая техника, глубоководный поисковый аппарат и два эхолота. Тела обнаружены на расстоянии около 20 метров от берега на глубине около 4 метров. Они направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. Видимых телесных повреждений на погибших не обнаружено.

В рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления Владимира Усова.