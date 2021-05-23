Снизь скорость до 30 км/ч: звезды театра, кино и ТВ присоединись в Туле к акции #ДорогиДляЖизни

С 17 по 22 мая в Тульской области прошёл 19-й Международный кинофестиваль военного кино имени Юрия Николаевича Озерова.

Участники фестиваля – музыканты, актеры театра и кино режиссеры, телеведущие и другие – присоединились к флешмобу #ДорогиДляЖизни, который прошел под общим девизом «Снижаем скорость – сохраняем жизни». Мероприятие состоялось в рамках к Шестой глобальной недели безопасности.

Среди участников акции народный артист Михаил Ножкин, заслуженная артистка Наталья Хорохорина, телеведущий Руслан Осташко, эстрадная певица Ксения Корнеева, актёр Влад Коноплёв, австрийский актёр Вольфганг Черни и режиссёр Андрей Богатырёв.

Прошедший в Туле фестиваль посвящён военным событиям, несущим боль и страдания, уносящим человеческие жизни. Артисты выразили единодушное мнение о том, что каждый из нас должен помнить о скорбных днях, чтобы не допустить их повторения.