В Комарках снова течет мазут: прокуратура и минэкологии и природных ресурсов начали проверку

О том, что в Туле в пос. Комарки снова из земли течет мазут, жители сообщили накануне в соцсетях.

– С повышением температуры воздуха жижа всё больше и больше выходит на поверхность. По соседству с «месторождением» находится новая насосная станция, при строительстве которой и были совершены ошибки. Жители уже куда только не обращались. Приезжают, присыпают мучкой, но проблема остаётся. Стоит стойкий химический запах. Налицо проблемы с экологией, – написал местный житель Александр Вольцов в группе «Тула. Пролетарский район».

Напомним, нефтепродукты начали выходить на поверхность после строительства в этом месте канализационной насосной станции в 2019 году. Местные жители предполагают, что при ее строительстве повредили зарытую в землю ёмкость, и вещество начало сочиться из земли. Считается, что «нефтяная яма» образовалась в 1990-х.

После публикации Myslo на месте собрали специальную комиссию, которая постановила засыпать это место доломитовой мукой, чтобы нефтепродукты не растекались. После образования твердой «корки» место собирались засыпать плодородным слоем почвы. На эти работы из бюджета города выделили 1,3 млн рублей. По всей видимости, ко второму этапу работ пока не приступили.

Сейчас на место вновь выехали представители контролирующих органов. Природоохранная прокуратура Тульской области и министерство экологии и природных ресурсов региона начали проверку. Директор департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования Кирилл Сорокин сообщил, что в ходе проверки станет ясно, как решать проблему: проводить рекультивацию или же искать другой способ.