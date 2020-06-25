В тульских Комарках нефтепродукты вновь льются из земли

Вечером 25 июня Myslo наведался в тульские Комарки, где в прошлом году нашли целое озеро нефтепродуктов.

На данный момент черная жижа вновь начала выходить на поверхность из-под корки затвердевшей доломитовой муки. Это видно на фото:

После публикации Myslo на месте собрали специальную комиссию, которая постановила засыпать это место доломитовой мукой, чтобы нефтепродукты не растекались. После образования твердой «корки» место собирались засыпать плодородным слоем почвы. На эти работы из бюджета города выделили 1,3 млн рублей.

Ликвидировать очаг загрязнения решили в два этапа. По словам чиновников, на засыпке доломитовой мукой «нефтепродуктового болотца» они не остановятся. И засыпка – лишь первый этап работ. Правда, по всей видимости, ко второму этапу работ пока не приступили.