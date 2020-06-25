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В тульских Комарках нефтепродукты вновь льются из земли

В тульских Комарках нефтепродукты вновь льются из земли

Корреспонденты Myslo побывали там сегодня, 25 июня.

Вечером 25 июня Myslo наведался в тульские Комарки, где в прошлом году нашли целое озеро нефтепродуктов. 
 
На данный момент черная жижа вновь начала выходить на поверхность из-под корки затвердевшей доломитовой муки. Это видно на фото:
 
 
Напомним, нефтепродукты начали выходить на поверхность после строительства в этом месте канализационной насосной станции. Местные жители предположили, что при строительстве была повреждена зарытая в землю ёмкость и вещество начало сочиться из земли.
 

После публикации Myslo на месте собрали специальную комиссию, которая постановила засыпать это место доломитовой мукой, чтобы нефтепродукты не растекались. После образования твердой «корки» место собирались засыпать плодородным слоем почвы. На эти работы из бюджета города выделили 1,3 млн рублей.

Ликвидировать очаг загрязнения решили в два этапа. По словам чиновников, на засыпке доломитовой мукой «нефтепродуктового болотца» они не остановятся. И засыпка – лишь первый этап работ. Правда, по всей видимости, ко второму этапу работ пока не приступили.
 

Считается, что «нефтяная яма» образовалась в 90-х.

Год назад местные жители говорили нам, что отходы сливали сюда с комбайнового завода.

Чиновники категорически эту информацию опровергали. Предприятие обанкротилось несколько лет назад и получить информацию было непросто. 

К слову, на днях на ул. Щегловская Засека, возле бывшей котельной Комбайнового завода на земле нашли разлитые горюче-смазочные материалы. Сегодня, 25 июня, по данному факту было возбуждено административное дело. Сколько еще нефтесодержащих «кладов» от Комбайнового завода может находится в Пролетарском районе? 

 

Друзья! Мы обращаемся к тем, кто знает что-то об этих свалках. Возможно вы или ваши знакомые работали в те годы на предприятиях Пролетарского района и по долгу службы располагали информацией о «нефтяном болотце» в Комарках? Или просто что-то слышали? Пишите нам на почту news@myslo.ru, в сообщения автору или звоните в редакцию 57-07-07.

 
 
Сюжет: Нефтепродукты в Комарках
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 19:35 +4
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