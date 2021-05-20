Безработный житель Новомосковска обокрал магазин

В Новомосковске полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка обратился директор одного из супермаркетов. Мужчина сообщил, что из магазина украли еду и бритвенные принадлежности. Ущерб от кражи составил 10 821 рубль.

На место происшествия незамедлительно направились сотрудники полиции, которые внимательно изучили записи камер видеонаблюдения. Благодаря этому они смогли установить личность похитителя. Им оказался 37-летний безработный местный житель.

Мужчина задержан, в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».