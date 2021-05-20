В Туле подросток опубликовал сообщение о готовящемся нападении на школу

Ученик одной из тульских школ опубликовал в сети сообщение, что планирует совершить вооруженное нападение на свою школу. Об этом сообщает телеграм-канал «Тула.Экстремизм».

Эту информацию Myslo подтвердил источник в правоохранительных органах. Личность школьника оперативно установлена, это ученик 5 класса. Сообщается, что теперь с ним и его родителями на постоянной основе будут работать психологи и сотрудники по делам несовершеннолетних. Следователи дадут оценку его действиям с точки зрения действующего законодательства.

Отметим, что за подобные заявления правоохранители могут составлять административные протоколы на родителей подростков по статье 5.35 КоАП (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию). Им придется выплачивать штраф.

Ранее в интервью Myslo клинический психолог Ирина Звягинцева рассказывала, откуда появляется агрессия у детей и подростков и как предупредить ее развитие:

– Примерно 10-20% подростков во всем мире имеют нарушения психического здоровья, которые не диагностируются должным образом и не получают лечения. Школьные психологи часто отвечают еще и за детские сады, а это сотни учеников и воспитанников, — физически невозможно обратить внимание на каждого. Если человек «тихий и неконфликтный», то его могут упустить из виду и заняться «дебоширом» или плаксой.

Дети, как и взрослые, не так часто имеют психические нарушения от природы. Основная масса психических расстройств формируется на фоне неблагоприятных внешних факторов: отношения в семье, с ровесниками, насилие, тяжелые жизненные ситуации, стрессы и многое другое. Деструктивное отношение к ребенку с детства станет для него нормой. Например, в семье, где отец бьет мать и его самого, ребенок считает физическое насилие неприятным, болезненным, но нормальным. И он не пожалуется на это психологу.

Либо родители много работают и не уделяют особого внимания ребенку. Учителя не жалуются — значит всё хорошо. А что у него на душе творится, остается «за кадром». Добавьте еще подростковый кризис и перестройку организма. В какой-то момент психика ребенка может не выдержать нагрузки, особенно если произошло какое-то эмоциональное или стрессовое событие. Оно способно стать «триггером», запустить психическую «молотилку». И то, что раньше было подавляемо, выходит наружу в виде самых разных симптомов: психосоматических, невротических и других.

Родителям и учителям важно «держать руку на пульсе»: быть внимательнее к ребенку и его изменениям. Если они кажутся необычными, то сначала попробовать обсудить это с ним самим. Если не выходит, пообщаться с психологом, который предложит варианты того, как убедить ребенка пойти на диагностику. Взрослого, если он не совершил противоправных действий, насильно к психиатру не пошлешь. Многие даже к психологу боятся пойти, говоря: «Я не псих». Так это или нет, «на глазок» не определить. Есть ли серьезные психические нарушения, позволят понять специальные методики.