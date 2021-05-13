Тульские налоговики начали проверки продавцов на рынках: нет кассы – жди штраф!

Фото из архива Myslo.ru.

С начала года в регионе стартовал проект по исключению недобросовестного поведения предпринимателей и усилению кассовой дисциплины на розничных рынках.

Начиная с апреля этого года налоговики проводят проверки в отношении недобросовестных налогоплательщиков, которые до сих пор не используют контрольно-кассовую технику, а также в отношении налогоплательщиков, осуществляющих деятельность без государственной регистрации в качестве ИП.

О соблюдении тульскими предпринимателями требований закона Myslo рассказала Татьяна Толмачева, начальник отдела оперативного контроля № 1 УФНС России по Тульской области.

- Торгующие на рынке должны быть либо сами зарегистрированными индивидуальными предпринимателями или более крупными юрлицами, либо наемными сотрудниками предпринимателей. А значит, у них должна быть контрольно-кассовая техника (ККТ). Исключение — фермеры, реализующие товары собственного производства — молочную продукцию, сыры и прочее. Если у них нет наемных сотрудников, то они могут воспользоваться отсрочкой и до 1 июля 2021 года не применять ККТ. Также под проверки не попадают бабушки и дедушки, продающие выращенный на огороде урожай. С прочими же продавцами овощей, фруктов, мяса, одежды и другими с начала года и до апреля мы вели разъяснительную работу. Рассказывали, как должна работать ККТ, какие в чеке должны быть указаны реквизиты. А после начались уже проверки.

Зачем нужна ККТ?

Татьяна Толмачева подчеркнула: повсеместное использование ККТ позволит вывести из тени незарегистрированных предпринимателей, увеличить выручку, фиксируемую с применением контрольно-кассовой техники, и, как следствие, повысить рост доходов бюджета за счет сокращения теневого оборота розничных рынков и создать равные, конкурентные условия ведения бизнеса.

Также выданный при покупке товара чек — это, по сути, договор между покупателем и продавцом. Получая его, покупатель знает, что всегда может вернуть товар, если он некачественный, или написать претензию руководителю организации. Индивидуальные предприниматели, работающие на рынках, обязаны выдавать чеки покупателям.

Кроме этого наличие кассы и терминала для безналичной оплаты снижает риск мошеннических и других противоправных действий: расплата за покупку или выдача сдачи фальшивыми деньгами, кража выручки и др.

Какие требования предъявляются к чекам?

При покупке на рынке продавец обязан выдать покупателю чек. Однако не надо забывать, что не любой чек, выданный продавцом, подтверждает покупку и несет функции договора.

- Есть два вида чеков: эквайринга и контрольно-кассовой техники. В первом случае чек просто подтверждает проведение банковской операции при безналичном расчете — то есть факт списания с вашего счета определенной суммы. Чек же ККТ должен содержать QR-код. При наличии кода покупатель за пару секунд может проверить продавца — зайти в мобильное приложение «Проверка чека ФНС России» для iOS и Android и отсканировать чек. Если код корректный, то он будет отмечен зеленой птичкой, если некорректный, то красной. Во втором случае можно сообщить о выдаче вам некорректного чека.

Также на чеке должна быть указана фамилия кассира, название организации, продающей товар, место расчета, способ расчета.

Результаты проверок

На данный момент проведено уже порядка 70 контрольных мероприятий. Практически в каждом случае выявляются различные нарушения: неприменение кассовой техники, выдача некорректных чеков, подмена чека ККТ на чек эквайринга и др.

- Если продавец не применяет ККТ, то минимальный штраф для ИП — 10 000 рублей, для организации — от 30 000 рублей. Повторное нарушение может повлечь более серьезные последствия, вплоть до остановки деятельности. Если речь идет о невыдаче чека, то штраф для ИП — от 2000 рублей, если в чеке указаны не все реквизиты, то штраф от 1500 рублей.

То есть на самом деле выгоднее для предпринимателей работать в соответствии с буквой закона.

Где узнать все о применении ККТ?

УФНС России по Тульской области 18 мая в 14.00 в онлайн-режиме проведет публичные обсуждения результатов правоприменительной практики налоговых органов, руководств по соблюдению обязательных требований на тему «Соблюдение законодательства по применению контрольно-кассовой техники».

Мероприятие проводится в рамках реализации приоритетной программы Правительства Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

Присоединиться к вебинару можно будет по ссылке.

Сотрудники отдела оперативного контроля № 1 управления расскажут:

об особенностях изменений законодательства в отношении применения контрольно-кассовой техники в 2021 году;

о контрольной работе, проводимой налоговыми органами с недобросовестными налогоплательщиками;

о формировании кассового чека коррекции и другие.

В ходе вебинара предусмотрено обсуждение проблемных вопросов, возникающих у налогоплательщиков.

Все желающие могут направить свои вопросы для обсуждения в рамках заявленной темы на предстоящем мероприятии по адресу электронной почты nalog71@yandex.ru, а также на площадке вебинара.