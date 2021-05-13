Тульские налоговики начали проверки продавцов на рынках: нет кассы – жди штраф!
С начала года в регионе стартовал проект по исключению недобросовестного поведения предпринимателей и усилению кассовой дисциплины на розничных рынках.
Начиная с апреля этого года налоговики проводят проверки в отношении недобросовестных налогоплательщиков, которые до сих пор не используют контрольно-кассовую технику, а также в отношении налогоплательщиков, осуществляющих деятельность без государственной регистрации в качестве ИП.
О соблюдении тульскими предпринимателями требований закона Myslo рассказала Татьяна Толмачева, начальник отдела оперативного контроля № 1 УФНС России по Тульской области.
- Торгующие на рынке должны быть либо сами зарегистрированными индивидуальными предпринимателями или более крупными юрлицами, либо наемными сотрудниками предпринимателей. А значит, у них должна быть контрольно-кассовая техника (ККТ). Исключение — фермеры, реализующие товары собственного производства — молочную продукцию, сыры и прочее. Если у них нет наемных сотрудников, то они могут воспользоваться отсрочкой и до 1 июля 2021 года не применять ККТ. Также под проверки не попадают бабушки и дедушки, продающие выращенный на огороде урожай. С прочими же продавцами овощей, фруктов, мяса, одежды и другими с начала года и до апреля мы вели разъяснительную работу. Рассказывали, как должна работать ККТ, какие в чеке должны быть указаны реквизиты. А после начались уже проверки.
Татьяна Толмачева подчеркнула: повсеместное использование ККТ позволит вывести из тени незарегистрированных предпринимателей, увеличить выручку, фиксируемую с применением контрольно-кассовой техники, и, как следствие, повысить рост доходов бюджета за счет сокращения теневого оборота розничных рынков и создать равные, конкурентные условия ведения бизнеса.
Также выданный при покупке товара чек — это, по сути, договор между покупателем и продавцом. Получая его, покупатель знает, что всегда может вернуть товар, если он некачественный, или написать претензию руководителю организации. Индивидуальные предприниматели, работающие на рынках, обязаны выдавать чеки покупателям.
Кроме этого наличие кассы и терминала для безналичной оплаты снижает риск мошеннических и других противоправных действий: расплата за покупку или выдача сдачи фальшивыми деньгами, кража выручки и др.
При покупке на рынке продавец обязан выдать покупателю чек. Однако не надо забывать, что не любой чек, выданный продавцом, подтверждает покупку и несет функции договора.
- Есть два вида чеков: эквайринга и контрольно-кассовой техники. В первом случае чек просто подтверждает проведение банковской операции при безналичном расчете — то есть факт списания с вашего счета определенной суммы. Чек же ККТ должен содержать QR-код. При наличии кода покупатель за пару секунд может проверить продавца — зайти в мобильное приложение «Проверка чека ФНС России» для iOS и Android и отсканировать чек. Если код корректный, то он будет отмечен зеленой птичкой, если некорректный, то красной. Во втором случае можно сообщить о выдаче вам некорректного чека.
Также на чеке должна быть указана фамилия кассира, название организации, продающей товар, место расчета, способ расчета.
На данный момент проведено уже порядка 70 контрольных мероприятий. Практически в каждом случае выявляются различные нарушения: неприменение кассовой техники, выдача некорректных чеков, подмена чека ККТ на чек эквайринга и др.
- Если продавец не применяет ККТ, то минимальный штраф для ИП — 10 000 рублей, для организации — от 30 000 рублей. Повторное нарушение может повлечь более серьезные последствия, вплоть до остановки деятельности. Если речь идет о невыдаче чека, то штраф для ИП — от 2000 рублей, если в чеке указаны не все реквизиты, то штраф от 1500 рублей.
То есть на самом деле выгоднее для предпринимателей работать в соответствии с буквой закона.
УФНС России по Тульской области 18 мая в 14.00 в онлайн-режиме проведет публичные обсуждения результатов правоприменительной практики налоговых органов, руководств по соблюдению обязательных требований на тему «Соблюдение законодательства по применению контрольно-кассовой техники».
Мероприятие проводится в рамках реализации приоритетной программы Правительства Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности».
Присоединиться к вебинару можно будет по ссылке.
Сотрудники отдела оперативного контроля № 1 управления расскажут:
- об особенностях изменений законодательства в отношении применения контрольно-кассовой техники в 2021 году;
- о контрольной работе, проводимой налоговыми органами с недобросовестными налогоплательщиками;
- о формировании кассового чека коррекции и другие.
В ходе вебинара предусмотрено обсуждение проблемных вопросов, возникающих у налогоплательщиков.
Все желающие могут направить свои вопросы для обсуждения в рамках заявленной темы на предстоящем мероприятии по адресу электронной почты nalog71@yandex.ru, а также на площадке вебинара.