В Щекино с балкона упал камень и разбил ребенку голову: прокуратура начала проверку

Проведение проверки поручено прокуратуре Щекино, сообщили в пресс-службе ведомства. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет дана правовая оценка деятельности всех органов, по чьей вине стало возможным происшествие, принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

Напомним, утром 13 мая в Щекино у дома №4 по ул. Лукашина отвалившийся от балконной плиты камень упал на голову полуторагодовалой девочки, которая шла вместе с мамой по двору.

В результате происшествия ребенок получил травму головы.