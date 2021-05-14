В Тульской области за сутки подтвердились 49 случаев ковида
В целом же по России впервые за две недели количество заразившихся коронавирусом за сутки превысило 9000 человек.
В Тульской области за сутки подтвердились 49 случаев заражения коронавирусом, 47 человек выздоровели, шесть скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 39 219 жителей региона, 36 779 вылечились, 1944 умерли.
На сегодняшний день в России выявлен 4 922 901 случай коронавируса. Ситуация за сутки следующая:
вчера, в 11:20, 40 1342 -1
вчера, в 09:56, 11 920 -3
12 мая, в 11:18, 21 1426 0
11 мая, в 16:15, 18 997 -1
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