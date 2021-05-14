В Тульской области за сутки подтвердились 49 случаев ковида

В целом же по России впервые за две недели количество заразившихся коронавирусом за сутки превысило 9000 человек.

В Тульской области за сутки подтвердились 49 случаев заражения коронавирусом, 47 человек выздоровели, шесть скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 39 219 жителей региона, 36 779 вылечились, 1944 умерли.

На сегодняшний день в России выявлен 4 922 901 случай коронавируса. Ситуация за сутки следующая: