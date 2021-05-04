Где в Туле 9 мая перекроют движение транспорта: карта

9 мая с 00.00 до 23.00 запрещены остановка и стоянка по нечетной стороне Московского шоссе на парковочном пространстве, прилегающем к памятнику «Защитникам неба Отечества».

9 мая с 8.00 до 13.00 будут ограничены для движения:

пл. Ленина,

ул. Менделеевская,

ул. Дзержинского на участке от ул. Советской до Садового переулка,

Садовый переулок,

ул. Никитская,

Чапаевский проезд,

ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской,

ул. Тургеневская на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской,

Крестовоздвиженская площадь,

ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской пл.,

ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской,

ул. Союзная,

Денисовский переулок,

Благовещенский переулок,

ул. Советская на участке от пр. Ленина до ул. Дзержинского,

пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской,

ул. Пушкинская на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена,

ул. Лейтейзена,

ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской,

ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской,

ул. Староникитская на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской.

Также 9 мая с 6.00 до 10.00 будет ограничено движение на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади. На данных участках будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспорта с 00.00.

9 мая также запрещены остановка и стоянка на следующих участках:

с 00.00 до 13.00 на парковочном пространстве, расположенном вдоль дома №1 по ул. Менделеевской и дома №59 по ул. Советской;

с 8.00 до 23.00 – на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона), а также со стороны ТРЦ «Макси», на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси», на набережной реки Упы.

В целях обеспечения безопасности при проведении праздничного салюта 9 мая будут ограничены для движения следующие участки:

с 20.00 до 23.00:

пл. Ленина,

ул. Менделеевская,

ул. Дзержинского,

Садовый переулок,

ул. Никитская,

Чапаевский проезд,

ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской,

ул. Тургеневская на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, Крестовоздвиженская площадь,

ул. Фридриха Энгельса на участке от Крестовоздвиженской пл. до ул. Советской,

ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской,

ул. Союзная,

Денисовский переулок,

Благовещенский переулок,

ул. Галкина на участке от ул. Демидовская Плотина до ул. Набережная Дрейера,

ул. Демидовская на участке от ул. Набережная Дрейера до ул. Луначарского,

Оружейный переулок.

9 мая с 8.00 до 23.00 на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона), от разворотного кольца по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси» до въезда на Пролетарский мост (нечетная сторона).

с 21.00 до 22.30:

на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси»,

на набережной реки Упы,

по ул. Пролетарской на участке от ул. Карла Маркса до Пролетарского моста,

по Пролетарскому мосту,

по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского,

по ул. Октябрьской на участке от ул. Демидовская Плотина до Зареченского моста,

по Зареченскому мосту,

по ул. Советской на участке от Зареченского моста до ул. Мосина.