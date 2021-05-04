Где в Туле 9 мая перекроют движение транспорта: карта
Заранее планируйте пути объезда!
9 мая с 00.00 до 23.00 запрещены остановка и стоянка по нечетной стороне Московского шоссе на парковочном пространстве, прилегающем к памятнику «Защитникам неба Отечества».
9 мая с 8.00 до 13.00 будут ограничены для движения:
- пл. Ленина,
- ул. Менделеевская,
- ул. Дзержинского на участке от ул. Советской до Садового переулка,
- Садовый переулок,
- ул. Никитская,
- Чапаевский проезд,
- ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской,
- ул. Тургеневская на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской,
- Крестовоздвиженская площадь,
- ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской пл.,
- ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской,
- ул. Союзная,
- Денисовский переулок,
- Благовещенский переулок,
- ул. Советская на участке от пр. Ленина до ул. Дзержинского,
- пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской,
- ул. Пушкинская на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена,
- ул. Лейтейзена,
- ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской,
- ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской,
- ул. Староникитская на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской.
Также 9 мая с 6.00 до 10.00 будет ограничено движение на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади. На данных участках будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспорта с 00.00.
9 мая также запрещены остановка и стоянка на следующих участках:
- с 00.00 до 13.00 на парковочном пространстве, расположенном вдоль дома №1 по ул. Менделеевской и дома №59 по ул. Советской;
- с 8.00 до 23.00 – на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона), а также со стороны ТРЦ «Макси», на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси», на набережной реки Упы.
В целях обеспечения безопасности при проведении праздничного салюта 9 мая будут ограничены для движения следующие участки:
с 20.00 до 23.00:
- пл. Ленина,
- ул. Менделеевская,
- ул. Дзержинского,
- Садовый переулок,
- ул. Никитская,
- Чапаевский проезд,
- ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской,
- ул. Тургеневская на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, Крестовоздвиженская площадь,
- ул. Фридриха Энгельса на участке от Крестовоздвиженской пл. до ул. Советской,
- ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской,
- ул. Союзная,
- Денисовский переулок,
- Благовещенский переулок,
- ул. Галкина на участке от ул. Демидовская Плотина до ул. Набережная Дрейера,
- ул. Демидовская на участке от ул. Набережная Дрейера до ул. Луначарского,
- Оружейный переулок.
9 мая с 8.00 до 23.00 на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона), от разворотного кольца по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси» до въезда на Пролетарский мост (нечетная сторона).
с 21.00 до 22.30:
- на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси»,
- на набережной реки Упы,
- по ул. Пролетарской на участке от ул. Карла Маркса до Пролетарского моста,
- по Пролетарскому мосту,
- по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского,
- по ул. Октябрьской на участке от ул. Демидовская Плотина до Зареченского моста,
- по Зареченскому мосту,
- по ул. Советской на участке от Зареченского моста до ул. Мосина.
Как будет ходить общественный транспорт, смотрите на сайте администрации Тулы.