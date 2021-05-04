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Где в Туле 9 мая перекроют движение транспорта: карта

Где в Туле 9 мая перекроют движение транспорта: карта

Заранее планируйте пути объезда!

9 мая с 00.00 до 23.00 запрещены остановка и стоянка по нечетной стороне Московского шоссе на парковочном пространстве, прилегающем к памятнику «Защитникам неба Отечества».

9 мая с 8.00 до 13.00 будут ограничены для движения:

  • пл. Ленина,
  • ул. Менделеевская,
  • ул. Дзержинского на участке от ул. Советской до Садового переулка,
  • Садовый переулок,
  • ул. Никитская,
  • Чапаевский проезд,
  • ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской,
  • ул. Тургеневская на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской,
  • Крестовоздвиженская площадь,
  • ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской пл.,
  • ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской,
  • ул. Союзная,
  • Денисовский переулок,
  • Благовещенский переулок,
  • ул. Советская на участке от пр. Ленина до ул. Дзержинского,
  • пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской,
  • ул. Пушкинская на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена,
  • ул. Лейтейзена,
  • ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской,
  • ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской,
  • ул. Староникитская на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской.

Также 9 мая с 6.00 до 10.00 будет ограничено движение на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади. На данных участках будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспорта с 00.00.

9 мая также запрещены остановка и стоянка на следующих участках:

  • с 00.00 до 13.00 на парковочном пространстве, расположенном вдоль дома №1 по ул. Менделеевской и дома №59 по ул. Советской;
  • с 8.00 до 23.00 – на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона), а также со стороны ТРЦ «Макси», на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси», на набережной реки Упы.

В целях обеспечения безопасности при проведении праздничного салюта 9 мая будут ограничены для движения следующие участки:

с 20.00 до 23.00:

  • пл. Ленина,
  • ул. Менделеевская,
  • ул. Дзержинского,
  • Садовый переулок,
  • ул. Никитская,
  • Чапаевский проезд,
  • ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской,
  • ул. Тургеневская на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, Крестовоздвиженская площадь,
  • ул. Фридриха Энгельса на участке от Крестовоздвиженской пл. до ул. Советской,
  • ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской,
  • ул. Союзная,
  • Денисовский переулок,
  • Благовещенский переулок,
  • ул. Галкина на участке от ул. Демидовская Плотина до ул. Набережная Дрейера,
  • ул. Демидовская на участке от ул. Набережная Дрейера до ул. Луначарского,
  • Оружейный переулок.

9 мая с 8.00 до 23.00 на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона), от разворотного кольца по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси» до въезда на Пролетарский мост (нечетная сторона).

с 21.00 до 22.30:

  • на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси»,
  • на набережной реки Упы,
  • по ул. Пролетарской на участке от ул. Карла Маркса до Пролетарского моста,
  • по Пролетарскому мосту,
  • по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского,
  • по ул. Октябрьской на участке от ул. Демидовская Плотина до Зареченского моста,
  • по Зареченскому мосту,
  • по ул. Советской на участке от Зареченского моста до ул. Мосина.

Как будет ходить общественный транспорт, смотрите на сайте администрации Тулы.

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