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Штраф за маленькие сыроежки – очередной фейк: Минприроды разъяснило правила сбора грибов и березового сока

Штраф за маленькие сыроежки – очередной фейк: Минприроды разъяснило правила сбора грибов и березового сока

Только дачники выдохнули по поводу одуванчиков на участке, как вздрогнули собиратели даров леса: некоторые СМИ распространили информацию о новых штрафах.

«Чтобы не налететь на штраф, шляпки сыроежек и лисичек придется измерять линейкой. А для сбора березового сока нужно и вовсе заключить договор на аренду участка леса», – заявляли некоторые СМИ. 

Но это оказалось не более чем фейком. Минприроды РФ поспешило успокоить грибников и прочих любителей леса и разъяснить, что никаких ограничений на сбор грибов или березового сока в России нет, ходить за ними в лес можно совершенно спокойно, а требовать от человека с корзинкой или банкой для сока договора аренды лесного участка никто не вправе.

«Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов. Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно! В ряде регионов существуют свои местные порядки заготовки дикоросов гражданами, установленные законами самих субъектов. Но это единичные случаи и они не действуют для всей России», – говорится в официальном сообщении ведомства. 

Так, в Тверской области региональным законом запрещается срезать грибочки-«малыши». Но говорить о том, что такие требования распространяются на всю Россию, нельзя. В Тульской области таких ограничений нет.

Что касается предпринимательской деятельности в лесах, то есть сбора и заготовки ресурсов для продажи индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, то изданы два приказа Минприроды РФ, которые вступили в силу 1 января 2021 года: «Об утверждении правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений» и «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов».
Эти правила регулируют исключительно предпринимательскую деятельность и ни в коем случае не распространяются на граждан, которые собирают грибы и ягоды для себя!

Минприроды России опровергает информацию, согласно которой от частных лиц, которые продают недревесные лесные ресурсы, могут потребовать договор аренды участка леса, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам. Ни в каких приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений! Публикации в ряде СМИ, которые распространяют данную информацию, искажены и не соответствуют действительности.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:06 +3
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