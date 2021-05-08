Штраф за маленькие сыроежки – очередной фейк: Минприроды разъяснило правила сбора грибов и березового сока
Только дачники выдохнули по поводу одуванчиков на участке, как вздрогнули собиратели даров леса: некоторые СМИ распространили информацию о новых штрафах.
«Чтобы не налететь на штраф, шляпки сыроежек и лисичек придется измерять линейкой. А для сбора березового сока нужно и вовсе заключить договор на аренду участка леса», – заявляли некоторые СМИ.
Но это оказалось не более чем фейком. Минприроды РФ поспешило успокоить грибников и прочих любителей леса и разъяснить, что никаких ограничений на сбор грибов или березового сока в России нет, ходить за ними в лес можно совершенно спокойно, а требовать от человека с корзинкой или банкой для сока договора аренды лесного участка никто не вправе.
«Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов. Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно! В ряде регионов существуют свои местные порядки заготовки дикоросов гражданами, установленные законами самих субъектов. Но это единичные случаи и они не действуют для всей России», – говорится в официальном сообщении ведомства.
Так, в Тверской области региональным законом запрещается срезать грибочки-«малыши». Но говорить о том, что такие требования распространяются на всю Россию, нельзя. В Тульской области таких ограничений нет.
Эти правила регулируют исключительно предпринимательскую деятельность и ни в коем случае не распространяются на граждан, которые собирают грибы и ягоды для себя!
Минприроды России опровергает информацию, согласно которой от частных лиц, которые продают недревесные лесные ресурсы, могут потребовать договор аренды участка леса, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам. Ни в каких приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений! Публикации в ряде СМИ, которые распространяют данную информацию, искажены и не соответствуют действительности.