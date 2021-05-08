Статистика по коронавирусу в Тульской области: за сутки – 51 новый случай и 5 смертей

По данным на утро 8 мая, за последние сутки коронавирус подтвержден у 51 жителя Тульской области, 49 человек выздоровели, пять скончались. Всего с начала пандемии ковидом заболели 38 928 жителей региона, 36 500 из них вылечились от вируса, 1908 пациентов скончались. Ситуация в российских регионах следующая:

За последние сутки в России выявлено 7975 случаев COVID-19 в 83 регионах, из них 934 (11,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 847 489 заболевших ковидом в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 360 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 111 895 человек.