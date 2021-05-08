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Статистика по коронавирусу в Тульской области: за сутки – 51 новый случай и 5 смертей

Статистика по коронавирусу в Тульской области: за сутки – 51 новый случай и 5 смертей

Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

По данным на утро 8 мая, за последние сутки коронавирус подтвержден у 51 жителя Тульской области, 49 человек выздоровели, пять скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заболели 38 928 жителей региона, 36 500 из них вылечились от вируса, 1908 пациентов скончались.

Ситуация в российских регионах следующая:

За последние сутки в России выявлено 7975 случаев COVID-19 в 83 регионах, из них 934 (11,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
 
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 847 489 заболевших ковидом в 85 регионах. 
 
Также за сутки зафиксировано 360 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 111 895 человек.
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Александрова
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