Статистика по коронавирусу в Тульской области: за сутки – 51 новый случай и 5 смертей
Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.
По данным на утро 8 мая, за последние сутки коронавирус подтвержден у 51 жителя Тульской области, 49 человек выздоровели, пять скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заболели 38 928 жителей региона, 36 500 из них вылечились от вируса, 1908 пациентов скончались.
Ситуация в российских регионах следующая:
За последние сутки в России выявлено 7975 случаев COVID-19 в 83 регионах, из них 934 (11,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 847 489 заболевших ковидом в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 360 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 111 895 человек.
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