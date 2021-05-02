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Трёхкомнатный вагон и микроавтобус с верандой: какое жильё на колёсах можно купить в Тульской области
Фото: avito.ru

Трёхкомнатный вагон и микроавтобус с верандой: какое жильё на колёсах можно купить в Тульской области

Сколько стоит не привязываться к постоянному месту жительства и путешествовать с комфортом? Сейчас узнаем.

Кто из нас хотя бы раз не мечтал побыть путешественником, для которого весь мир — один большой дом? Автодома предоставляют своим владельцам такую возможность. Во сколько обойдётся это удовольствие? Давайте разбираться вместе.

Согласно данным сайта «Авито», в Тульской области продаётся всего 9 транспортных средств, подходящих под эту категорию. По традиции, мы выбрали для вас самые необычные варианты, а также самый дешёвый и самый дорогой.

На ул. Демидовская Плотина припаркован целый автовагон, состоящий из трёх комнат. Семитонный полуприцеп подходит для круглогодичного проживания и, судя по наличию госномера, стоит на учёте в ГИБДД. С внутренним убранством продавец нас не знакомит, но снаружи всё выглядит довольно удручающе — передвижное жилище явно требует покраски, а врезанные прямо в кузов пластиковые окна выглядят несколько аляповато. Впрочем, а что вы хотели за 130 тысяч рублей?..

Галерея
Автодома Тулы, Фото: 1
Автодома Тулы, Фото: 2
Автодома Тулы, Фото: 3

Лучший вариант не ждать по утрам 18-й автобус — это жить в нём. А точнее, в обычном «ПАЗике», в салоне которого оборудованы аж две комнаты. Ранее автобус использовался для нужд газодымозащитной службы. Конечно, полноценным автодомом это назвать нельзя — для использования автобуса в этом качестве потребуются значительные доработки. Но как достойная база для передвижного жилья — почему нет? Тем более что цена сопоставима со стоимостью подержанной иномарки — 500 тысяч рублей, а пробег — всего 1700 км.

Галерея
Автодома Тулы, Фото: 1
Автодома Тулы, Фото: 2
Автодома Тулы, Фото: 3
Автодома Тулы, Фото: 4
Автодома Тулы, Фото: 5
Автодома Тулы, Фото: 6
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Ещё один любопытный экземпляр — микроавтобус Ford Transit 1997 года выпуска. Он полностью готов к долгим семейным путешествиям: 4 посадочных места, 3 спальных места, кухня с мойкой, газовая плита, экспедиционный багажник с лестницей, багажники для велосипедов, розетки и даже небольшая веранда. Все конструктивные изменения внесены в ПТС. Стоит такой автодом 420 тысяч рублей, владелец готов к торгу.

Галерея
Автодома Тулы, Фото: 1
Автодома Тулы, Фото: 2
Автодома Тулы, Фото: 3
Автодома Тулы, Фото: 4
Автодома Тулы, Фото: 5
Автодома Тулы, Фото: 6
показать все фотографии

Классический вариант — автодом в виде прицепа, можно приобрести за 700 тысяч рублей. Масса — 750 кг, подходит под категорию «В». К услугам путешественников четыре полноценных спальных места. Прицеп укомплектован всем необходимым, стоит на учёте, в России — один владелец.

Галерея
Автодома Тулы, Фото: 1
Автодома Тулы, Фото: 2
Автодома Тулы, Фото: 3
Автодома Тулы, Фото: 4
Автодома Тулы, Фото: 5
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И наконец, самый основательный и бескомпромиссный вариант для заядлых автопутешественников — грузовик «Татра» стоимостью 7690000 рублей. Рассчитан на комфортное проживание 4 человек. Список удобств и наворотов внушительный: полный привод, лебёдка, кондиционер, электроплита, солнечные батареи, дизельный генератор, холодильник, микроволновка, запас воды на 400 литров, душ, туалет, стиральная машина. Грузовик может взять на борт катер или квадроциклы.

Галерея
Автодома Тулы, Фото: 1
Автодома Тулы, Фото: 2
Автодома Тулы, Фото: 3
Автодома Тулы, Фото: 4
Автодома Тулы, Фото: 5
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