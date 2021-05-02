Трёхкомнатный вагон и микроавтобус с верандой: какое жильё на колёсах можно купить в Тульской области

Фото: avito.ru

Сколько стоит не привязываться к постоянному месту жительства и путешествовать с комфортом? Сейчас узнаем.

Кто из нас хотя бы раз не мечтал побыть путешественником, для которого весь мир — один большой дом? Автодома предоставляют своим владельцам такую возможность. Во сколько обойдётся это удовольствие? Давайте разбираться вместе.

Согласно данным сайта «Авито», в Тульской области продаётся всего 9 транспортных средств, подходящих под эту категорию. По традиции, мы выбрали для вас самые необычные варианты, а также самый дешёвый и самый дорогой.

На ул. Демидовская Плотина припаркован целый автовагон, состоящий из трёх комнат. Семитонный полуприцеп подходит для круглогодичного проживания и, судя по наличию госномера, стоит на учёте в ГИБДД. С внутренним убранством продавец нас не знакомит, но снаружи всё выглядит довольно удручающе — передвижное жилище явно требует покраски, а врезанные прямо в кузов пластиковые окна выглядят несколько аляповато. Впрочем, а что вы хотели за 130 тысяч рублей?..

Лучший вариант не ждать по утрам 18-й автобус — это жить в нём. А точнее, в обычном «ПАЗике», в салоне которого оборудованы аж две комнаты. Ранее автобус использовался для нужд газодымозащитной службы. Конечно, полноценным автодомом это назвать нельзя — для использования автобуса в этом качестве потребуются значительные доработки. Но как достойная база для передвижного жилья — почему нет? Тем более что цена сопоставима со стоимостью подержанной иномарки — 500 тысяч рублей, а пробег — всего 1700 км.

Ещё один любопытный экземпляр — микроавтобус Ford Transit 1997 года выпуска. Он полностью готов к долгим семейным путешествиям: 4 посадочных места, 3 спальных места, кухня с мойкой, газовая плита, экспедиционный багажник с лестницей, багажники для велосипедов, розетки и даже небольшая веранда. Все конструктивные изменения внесены в ПТС. Стоит такой автодом 420 тысяч рублей, владелец готов к торгу.

Классический вариант — автодом в виде прицепа, можно приобрести за 700 тысяч рублей. Масса — 750 кг, подходит под категорию «В». К услугам путешественников четыре полноценных спальных места. Прицеп укомплектован всем необходимым, стоит на учёте, в России — один владелец.

И наконец, самый основательный и бескомпромиссный вариант для заядлых автопутешественников — грузовик «Татра» стоимостью 7690000 рублей. Рассчитан на комфортное проживание 4 человек. Список удобств и наворотов внушительный: полный привод, лебёдка, кондиционер, электроплита, солнечные батареи, дизельный генератор, холодильник, микроволновка, запас воды на 400 литров, душ, туалет, стиральная машина. Грузовик может взять на борт катер или квадроциклы.