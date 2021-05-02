В Ефремове больше недели ищут 55-летнего мужчину

Иван Говоров ушёл из дома 22 апреля и до сих пор не вернулся.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 55-летнего жителя Ефремова Ивана Ивановича Говорова, о судьбе которого ничего не известно с 22 апреля.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткие, глаза серо-голубые.