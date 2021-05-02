В Ефремове больше недели ищут 55-летнего мужчину
Иван Говоров ушёл из дома 22 апреля и до сих пор не вернулся.
Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 55-летнего жителя Ефремова Ивана Ивановича Говорова, о судьбе которого ничего не известно с 22 апреля.
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткие, глаза серо-голубые.
Если вы видели пропавшего – звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(920)746-48-73 или 112.
Другие статьи по темам
Место