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В Ефремове больше недели ищут 55-летнего мужчину

В Ефремове больше недели ищут 55-летнего мужчину

Иван Говоров ушёл из дома 22 апреля и до сих пор не вернулся.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 55-летнего жителя Ефремова Ивана Ивановича Говорова, о судьбе которого ничего не известно с 22 апреля.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткие, глаза серо-голубые.

Если вы видели пропавшего – звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(920)746-48-73 или 112.

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