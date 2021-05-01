Популярный YouTube-блогер «по косточкам» разобрал рекламу Тулы

Стоп-кадр из видео

По мнению блогера, тульский промо-ролик выглядит нелогичным, незаконченным и после его просмотра непонятно, зачем нужно ехать в наш город.

Популярный YouTube-блогер Руслан Усачев (2,53 млн подписчиков) опубликовал разбор туристических промо-роликов нескольких регионов России. В обзор попало и видео про Тульскую область.

Руслан Усачев напомнил, что каждый год в Москве проходит крупная туристическая выставка MiTT и в ее рамках устраивают конкурс видеороликов регионов России.

Так, в прошлом году ролик про Санкт-Петербург не вошел даже в тройку лидеров, а первое место получило видео из КБР о том, как можно «переломаться на их горнолыжном курорте».

По мнению блогера, тульский промо-ролик выглядит нелогичным, незаконченным и после его просмотра непонятно, зачем нужно ехать в Тулу.

Друзья! А что вы думаете по поводу тульского видео? Вкусовщина или реальные придирки? Давайте придумаем идеальный ролик про Тулу! Перечислите в комментариях, что должно быть в видео. Кремль и набережная? Глушанки и Мясново? Восточный обвод или новые кварталы? А может, ваше любимое место в городе? Пишите! Лучшее - опубликуем