Как будут работать тульские школы и детсады, больницы и ЖКХ с 4 по 7 мая

Напомним, Указом Президента РФ Владимира Путина эти дни объявлены нерабочими в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

школы и детсады

Во всех детских садах и школах региона проводится опрос родителей на тему, нужно ли обеспечить для их детей посещение образовательных организаций в праздничные дни. Исходя из их потребностей с 4 по 7 мая будет организована работа дежурных групп и дежурных классов для начальной школы.

По всем возникшим вопросам, а также в случае отказа образовательной организации организовать работу дежурных групп и классов можно обратиться в министерство образования Тульской области по телефону: 8 (4872)24−51−04 (доб. 26−30).

Здравоохранение

1−3 и 8−10 мая с 9.00 до 15.00 во всех поликлиниках ведет прием дежурный врач, работают кабинет неотложной помощи и прививочный кабинет, производится забор мазков для ПЦР-теста на коронавирус, обслуживаются вызовы на дом, проводится флюорография и рентгенография.

4 и 7 мая с 8.00 до 20.00, 5 и 6 мая с 8.00 до 18.00 в поликлиниках будут вести полноценный приём участковые терапевты, педиатры и врачи-специалисты. Пациентов, записанных на более поздние часы, медработники обзвонят, чтобы предложить им альтернативное время приёма.

Более подробная информация — на сайте регионального минздрава.

ЖКХ

С 1 по 11 мая все ресурсоснабжающие организации продолжат работать в штатном режиме. Дополнительно будет организовано дежурство аварийных бригад. В связи с этим графики плановых работ на системах жизнеобеспечения будут скорректированы.

Номера телефонов аварийно-диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций размещены на сайтах администраций муниципалитетов.

Транспорт

С 1 по 11 мая электрички и коммерческие автобусные маршруты будут курсировать по графику выходного дня. Автобусы на льготных маршрутах с 4 по 7 мая будут работать по расписанию рабочего дня.

Более подробная информация здесь.

Сфера услуг и развлечений

Организации сферы торговли и услуг, а также предприятия с непрерывным производственным процессом будут работать в обычном режиме.

Подробный график работы основных торгово-развлекательных центров на сайте.

Развлекательные и культурные учреждения — в соответствии с утвержденным в каждой организации расписанием.