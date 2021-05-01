На ул. Санаторной в Туле на пожаре погиб мужчина

Фото предоставлено очевидцем происшествия

Сотрудники МЧС обнаружили труп во время тушения квартиры.

Днем 1 мая в квартире дома № 4 по ул. Санаторной в Туле произошел пожар. Жильцы заметили дым и вызвали МЧС.

Пожарным пришлось вскрывать жилище. В ходе тушения в одной из комнат был обнаружен труп мужчины.

«Горела квартира на втором этаже. Эвакуированы 14 человек, открытое горение ликвидировано», — сообщили Myslo в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

На момент публикации новости на месте происшествия работали несколько пожарных расчетов, медики, городская служба спасения и сотрудники полиции. Причину возгорания предстоит установить специалистам.