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На ул. Санаторной в Туле на пожаре погиб мужчина
Фото предоставлено очевидцем происшествия

На ул. Санаторной в Туле на пожаре погиб мужчина

Сотрудники МЧС обнаружили труп во время тушения квартиры.

Днем 1 мая в квартире дома № 4 по ул. Санаторной в Туле произошел пожар. Жильцы заметили дым и вызвали МЧС.
 
Пожарным пришлось вскрывать жилище. В ходе тушения в одной из комнат был обнаружен труп мужчины.
 
«Горела квартира на втором этаже. Эвакуированы 14 человек, открытое горение ликвидировано», — сообщили Myslo в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.
 
На момент публикации новости на месте происшествия работали несколько пожарных расчетов, медики, городская служба спасения и сотрудники полиции. Причину возгорания предстоит установить специалистам.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:57 +2
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