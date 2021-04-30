Как будут работать подразделения МРЭО ГИБДД на майских праздниках
1 и 9 мая во всех отделах – выходные дни.
Подразделения МРЭО УГИБДД УМВД России по Тульской области с 2 по 10 мая будут работать посменно. 1 и 9 числа – выходные дни.
2 и 3 мая
Отделение № 7 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Донской, ул. Заводская, д. 1А), тел. 8(48746)5-39-15.
Отделение № 12 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 19 А), тел. 8 (48751) 6-08-92.
4 мая
Отделение № 6 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Алексин, ул. Кутузова, д. 7), тел. 8 (48753) 6-30-05.
Отделение № 9 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Киреевск, ул. Дорожников, д. 5), тел. 8(48741) 6-09-26.
Отделение № 11 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Суворов, Строителей, д.2), тел. 8(48763) 2-60-03.
5 мая
Отделение № 1 с 9.00 – 18.00 (192 км автодороги М-2 «Крым»), тел. 8(4872) 32-44-00, 32-44-17, 32-44-14, 32-44-09.
Отделение № 10 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Новомосковск, Узловский проезд, д. 5), тел. 8 (48762) 6-79-70.
6 мая
Отделение № 9 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Киреевск, ул. Дорожников, д. 5), тел. 8(48741) 6-09-26.
Отделение № 11 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Суворов, ул. Строителей, д.2), тел. 8(48763) 2-60-03.
7 мая
Отделение № 1 с 9.00 – 18.00 (192 км автодороги М-2 «Крым»), тел. 8(4872) 32-44-00, 32-44-17, 32-44-14, 32-44-09.
Отделение № 8 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Ефремов, Тульское шоссе, д. 139), тел. 8(48741) 6-17-54.
8 мая
Отделение № 6 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Алексин, ул. Кутузова, д. 7), тел. 8 (48753) 6-30-05.
Отделение № 8 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Ефремов, Тульское шоссе, д. 139), тел. 8(48741) 6-17-54.
Отделение № 10 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Новомосковск, Узловский проезд, д. 5), тел. 8 (48762) 6-79-70.
10 мая
Отделение № 7 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Донской, ул. Заводская, д. 1А), тел. 8(48746) 5-39-15.
Отделение № 12 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 19 А).
О том, как будут работать образовательные учреждения, больницы и поликлиники, ресурсоснабжающие организации и почтовые отделения, читайте здесь.