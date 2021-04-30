Как будут работать подразделения МРЭО ГИБДД на майских праздниках

1 и 9 мая во всех отделах – выходные дни.

Подразделения МРЭО УГИБДД УМВД России по Тульской области с 2 по 10 мая будут работать посменно. 1 и 9 числа – выходные дни.

2 и 3 мая

Отделение № 7 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Донской, ул. Заводская, д. 1А), тел. 8(48746)5-39-15.

Отделение № 12 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 19 А), тел. 8 (48751) 6-08-92.

4 мая

Отделение № 6 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Алексин, ул. Кутузова, д. 7), тел. 8 (48753) 6-30-05.

Отделение № 9 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Киреевск, ул. Дорожников, д. 5), тел. 8(48741) 6-09-26.

Отделение № 11 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Суворов, Строителей, д.2), тел. 8(48763) 2-60-03.

5 мая

Отделение № 1 с 9.00 – 18.00 (192 км автодороги М-2 «Крым»), тел. 8(4872) 32-44-00, 32-44-17, 32-44-14, 32-44-09.

Отделение № 10 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Новомосковск, Узловский проезд, д. 5), тел. 8 (48762) 6-79-70.

6 мая

Отделение № 9 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Киреевск, ул. Дорожников, д. 5), тел. 8(48741) 6-09-26.

Отделение № 11 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Суворов, ул. Строителей, д.2), тел. 8(48763) 2-60-03.

7 мая

Отделение № 1 с 9.00 – 18.00 (192 км автодороги М-2 «Крым»), тел. 8(4872) 32-44-00, 32-44-17, 32-44-14, 32-44-09.

Отделение № 8 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Ефремов, Тульское шоссе, д. 139), тел. 8(48741) 6-17-54.

8 мая

Отделение № 6 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Алексин, ул. Кутузова, д. 7), тел. 8 (48753) 6-30-05.

Отделение № 8 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Ефремов, Тульское шоссе, д. 139), тел. 8(48741) 6-17-54.

Отделение № 10 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Новомосковск, Узловский проезд, д. 5), тел. 8 (48762) 6-79-70.

10 мая

Отделение № 7 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Донской, ул. Заводская, д. 1А), тел. 8(48746) 5-39-15.

Отделение № 12 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 19 А).

О том, как будут работать образовательные учреждения, больницы и поликлиники, ресурсоснабжающие организации и почтовые отделения, читайте здесь.