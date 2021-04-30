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Тульский экзотариум переходит на летний режим работы
Фото: пресс-служба Тульского экзотариума

Тульский экзотариум переходит на летний режим работы

Изменения касаются как старой, так и новой экспозиции.

С 1 мая Тульский экзотариум переходит на летний режим работы. С 1 по 10 мая он будет работать без выходных. С 1 мая по 30 сентября график работы будет выглядеть так:

Новая экспозиция в ЦПКИО им. П. П. Белоусова:

  • Понедельник – санитарный день, экзотариум не принимает посетителей.
  • Вторник – воскресенье: с 10.00 до 20.00, касса работает до 19.00.

Старая экспозиция на ул. Октябрьской, д. 26:

  • Понедельник, вторник – санитарные дни, экзотариум не принимает посетителей.
  • Среда – воскресенье: с 10.00 до 20.00, касса работает до 19.30.

При посещении экзотариума необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

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