Фото: пресс-служба Тульского экзотариума

С 1 мая Тульский экзотариум переходит на летний режим работы. С 1 по 10 мая он будет работать без выходных. С 1 мая по 30 сентября график работы будет выглядеть так:

Новая экспозиция в ЦПКИО им. П. П. Белоусова:

Понедельник – санитарный день, экзотариум не принимает посетителей.

Вторник – воскресенье: с 10.00 до 20.00, касса работает до 19.00.

Старая экспозиция на ул. Октябрьской, д. 26:

Понедельник, вторник – санитарные дни, экзотариум не принимает посетителей.

Среда – воскресенье: с 10.00 до 20.00, касса работает до 19.30.

При посещении экзотариума необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.