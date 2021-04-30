Фото: пресс-служба Тульского экзотариума
Тульский экзотариум переходит на летний режим работы
Изменения касаются как старой, так и новой экспозиции.
С 1 мая Тульский экзотариум переходит на летний режим работы. С 1 по 10 мая он будет работать без выходных. С 1 мая по 30 сентября график работы будет выглядеть так:
Новая экспозиция в ЦПКИО им. П. П. Белоусова:
- Понедельник – санитарный день, экзотариум не принимает посетителей.
- Вторник – воскресенье: с 10.00 до 20.00, касса работает до 19.00.
Старая экспозиция на ул. Октябрьской, д. 26:
- Понедельник, вторник – санитарные дни, экзотариум не принимает посетителей.
- Среда – воскресенье: с 10.00 до 20.00, касса работает до 19.30.
При посещении экзотариума необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.
Другие статьи по темам
Место