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В Центральную Россию на несколько дней вернется осень

В Центральную Россию на несколько дней вернется осень

Будет прохладно и дождливо.

Осенняя погода с дождями и мокрым снегом вернется в Центральную Россию во вторник. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РИА «Новости».

- Период аномально теплой погоды в Центральной России завершается, и в предстоящую неделю в регион нагрянет настоящая осень. Виной тому станет очень активный балканский циклон, несущий с собой обильные дожди, — заявил синоптик.

По его словам, пик осадков придется на среду, 21 апреля.

- В некоторых районах вместе с дождем кое-где кратковременно могут быть вкрапления мокрого снега, а днем столбики термометров едва ли будут доставать до отметки плюс 10, что соответствует климатическим показателям октября, — рассказал Тишковец.

Так, в Тульской области с понедельника до среды дневные температуры воздуха составят +10 — +11°С. Ночью будет всего +5°С. В четверг немного потеплеет, но к выходным снова будет прохладно.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:10 +1
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