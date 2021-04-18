В Центральную Россию на несколько дней вернется осень

Осенняя погода с дождями и мокрым снегом вернется в Центральную Россию во вторник. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РИА «Новости».

- Период аномально теплой погоды в Центральной России завершается, и в предстоящую неделю в регион нагрянет настоящая осень. Виной тому станет очень активный балканский циклон, несущий с собой обильные дожди, — заявил синоптик.

По его словам, пик осадков придется на среду, 21 апреля.

- В некоторых районах вместе с дождем кое-где кратковременно могут быть вкрапления мокрого снега, а днем столбики термометров едва ли будут доставать до отметки плюс 10, что соответствует климатическим показателям октября, — рассказал Тишковец.

Так, в Тульской области с понедельника до среды дневные температуры воздуха составят +10 — +11°С. Ночью будет всего +5°С. В четверг немного потеплеет, но к выходным снова будет прохладно.