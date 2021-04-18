20 апреля в Туле запретят остановку транспорта на ул. Пушкинской

Фото: АвтоСаратов.

20 апреля в Тульском академическом театре драмы пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления. В связи с этим по ул. Пушкинской (нечетная и четная стороны) на участке от ул. Ф. Энгельса до проспекта Ленина будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств.

Как сообщает администрация Тулы, ограничения будут действовать с 00.00 до 20.00.