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20 апреля в Туле запретят остановку транспорта на ул. Пушкинской
Фото: АвтоСаратов.

20 апреля в Туле запретят остановку транспорта на ул. Пушкинской

Будьте внимательны.

20 апреля в Тульском академическом театре драмы пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления. В связи с этим по ул. Пушкинской (нечетная и четная стороны) на участке от ул. Ф. Энгельса до проспекта Ленина будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств.

Как сообщает администрация Тулы, ограничения будут действовать с 00.00 до 20.00.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:05 +2
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