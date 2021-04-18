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Тульских водителей заставят растонировать свои автомобили

Тульских водителей заставят растонировать свои автомобили

В регионе пройдет рейд ГИБДД.

Профилактическое мероприятие «Тонировка» пройдет на территории Тульской области с 19 по 28 апреля. Сотрудники ГИБДД проверят лобовые и передние боковые стекла автомобилей на светопропускаемость.
 
- Подобные мероприятия проводятся сотрудниками ГИБДД на регулярной основе не для привлечения к ответственности автомобилистов, а для обеспечения безопасности водителей и других участников дорожного движения, — отметили в Госавтоинспеции. — В темное время суток тонированные стекла автомобиля ухудшают видимость для водителя, что может стать причиной ДТП.
 
За данное административное правонарушение предусмотрен штраф — 500 рублей, кроме того водитель обязан в течение 10 суток или на месте снять тонировку. В противном случае при повторной остановке автомобиля нарушителя ждет более суровое наказание — штраф до 1000 рублей либо административный арест до 15 суток.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:04 +5
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