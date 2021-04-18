Тульских водителей заставят растонировать свои автомобили

Профилактическое мероприятие «Тонировка» пройдет на территории Тульской области с 19 по 28 апреля. Сотрудники ГИБДД проверят лобовые и передние боковые стекла автомобилей на светопропускаемость.

- Подобные мероприятия проводятся сотрудниками ГИБДД на регулярной основе не для привлечения к ответственности автомобилистов, а для обеспечения безопасности водителей и других участников дорожного движения, — отметили в Госавтоинспеции. — В темное время суток тонированные стекла автомобиля ухудшают видимость для водителя, что может стать причиной ДТП.