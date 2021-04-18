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Экс-ректор ТулГУ Михаил Грязев заработал в 2020 году 6,3 млн рублей

Экс-ректор ТулГУ Михаил Грязев заработал в 2020 году 6,3 млн рублей

Опубликованы официальные сведения о доходах и имуществе депутатов облдумы.

В 2020 году депутат Тульской областной Думы Михаил Грязев заработал 6 329 776,9 рублей. В его собственности земельный участок под ИЖС площадью 1500 кв. м, три квартиры, в одной из которых он имеет 1/2 доли.

Также Грязев владеет гидроциклом Ямаха VX 700, 2008 года выпуска, двумя автоприцепами, а также снегоболотоходом.

Супруга депутата задекларировала 4 709 408,03 рублей. Она владеет земельным участком под ИЖС площадью 1200 кв. м, а также жилым домом — 190,3 кв. м. В собственности у жены Михаила Грязева автомобиль BMW X5, 2020 года выпуска.

Напомним, в апреле 2021 года Михаил Грязев, 15 лет возглавлявший ТулГУ, покинул пост ректора. Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и. о. ректора Тульского государственного университета был назначен Олег Александрович Кравченко.

Михаил Васильевич остался в структуре вуза в качестве советника при ректорате, а также завкафедрой прикладной математики и информатики.

 

Сюжет: Декларации -2020
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