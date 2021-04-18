«Арсенал» – «Тамбов»: текстовая трансляция матча – 2:0

Болеем за оружейников вместе с Myslo! Внимание: текстовая трансляция обновляется.

35' Мартынов сорвал атаку Хлусевича, за что и получил желтую карточку. Пантелеев пробивал штрафной, забросил мяч в центр, Луценко принял пас, но не попал в створ! Какой момент!

34' Чаушич! Мощно пробил издалека — мяч пролетел мимо ворот.

33' Кабахидзе ворвался на половину поля «Арсенала», ища варианты для продолжения атаки. Но мяч оружейники у него отобрали.

27' Бауэр и Бавин получили по желтой карточке за излишние эмоции — повздорили игроки.

25' ГОООООООООООЛ!!! Луценко! 2:0

Атака у «Арсенала» зародилась на правом фланге — Довбня отправил пас на Пантелеева, тот переправил передачу Хлусевичу. Даниил закинул мяч в штрафную, а Луценко замкнул пас точно в ворота.

22' Архипов сфолил на Эвансе. Штрафной для арсенальцев.

20' Как обычно, болельщики классно поддерживают «Арсенал» на стадионе. Очень громко звучат кричалки.

18' Луценко разгонял атаку, но на половине поля соперника мяч потерял.

15' Хлусевич с левой ноги пробил по воротам, мяч рикошетом от Мартынова покинул пределы поля. Угловой для туляков.

14' «Арсенал» вновь в атаке, тамбовчане слишком плотно обороняются.

11' Бауэр реализовал 11-метровый! 1:0.

10' «Арсенал» заработал пенальти!

Кайков попал по ноге Пантелеева.

8' Опасная атака от «Тамбова». Архипов добежал до ворот Шамова и пробил по центру — голкипер мяч забрал.

8' Хлусевич забежал в офсайд.

4' Чаушич в штрафной получил подачу от Луценко, развернулся и пробил — попал в тамбовских защитников.

3' Гигашвили сбил Луценко возле штрафной «Тамбова», но арбитр игру решил не останавливать.

2' На первых минутах арсенальцы контролируют мяч, но пока дальше центра поля атаки не доходят.

1' Стартовый свисток. Вперед, «Арсенал»!

0' Главным арбитром матча назначен Евгений Кукуляк. Помогать ему будут Дмитрий Чельцов и Игорь Князев.

0' Составы на матч уже известны.

Напомним, у «Арсенала» из-за перебора желтых карточек сегодня не сыграет защитник Максим Беляев.

У «Тамбова» на поле не выйдут арендованные у туляков Денисов и Минаев. По информации телеграм-канала «Инсайды от Карпа», именно руководство тульского клуба попросило тамбовчан об этом. Им пошли навстречу.

0' Арсенальцы уже на стадионе. Фоторепортаж от клубной пресс-службы:

0' Интересные факты: в составе тульской команды — нападающий Кирилл Панченко, который начинал сезон в «Тамбове» и выходил на поле против оружейников в матче первого круга.

В составе клуба из «Тамбова» — защитник Александр Денисов и форвард Роман Минаев, игравшие в первой части чемпионата за «Арсенал».

0' Обе команды — аутсайдеры чемпионата. Тамбовчане находятся на последнем, 16-м, месте в турнирной таблице, а туляки — на 13-м.

Набранные в этом матче очки не помогут командам подняться хотя бы на ступеньку. Слишком большой отрыв от соседей по таблице.

0' В рамках РПЛ «Арсенал» и «Тамбов» встречались три раза — дважды побеждали туляки, один раз была зафиксирована ничья.

Разница голов — 4:2 в пользу оружейников.

0' До конца чемпионата осталось не так много матчей. У оружейников еще есть шансы закрепиться в Премьер-лиге.

0' Добрый день, друзья! Сегодня наблюдаем за матчем 26-го тура РПЛ. Играют «Арсенал» и «Тамбов». Встреча пройдет на Центральном стадионе в Туле. Начало в 14.00. Присоединяйтесь к текстовой трансляции Myslo!