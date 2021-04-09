Исполняющим обязанности ректора ТулГУ назначен Олег Кравченко
Его кандидатура утверждена Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 8 апреля 2021 года.
Олег Александрович Кравченко родился 24 октября 1973 года.
В 1990 г. окончил среднюю школу № 8 г. Майкопа. В 1990 г. поступил в Новочеркасский политехнический институт на специальность «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов». В 1995 году с отличием окончил Новочеркасский государственный технический университет, присвоена квалификация инженера-электромеханика. С 1995 по 1998 год обучался в очной аспирантуре. В 1999 г. в диссертационном совете Кубанского государственного технологического университета защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук по научной специальности
С 1999 года работал на кафедре «Электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов» в должности ассистента, старшего преподавателя, доцента, в июле 2008 года был избран на должность заведующего кафедрой «Электропривод и автоматика».
В период с 2003 по 2005 год по совместительству являлся заместителем декана электромеханического факультета по научной работе, с 2005 по 2011 год — начальником научно-исследовательской части, с 2011 по январь 2012 года — начальником управления по научной работе и инновационной деятельности, руководителем, ответственным исполнителем ряда договоров, выполняемых по заказам Минобрнауки и промышленных предприятий.
В 2013 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук по научной специальности «Электротехнические комплексы и системы» на тему «Теория и практика создания электромеханических силокомпенсирующих систем тренажеров для подготовки космонавтов».
С июня 2014 года по апрель 2021 г. работал проректором по научной работе и инновационной деятельности Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) им.
В 2018 г. с отличием окончил магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
В 2019—2020 гг. на базе МШУ «Сколково» прошёл обучение по образовательной программе для руководителей научных и образовательных организаций «Лидеры научно-технологического прорыва».
Научно-педагогический стаж составляет 25,5 лет. Стаж управленческой деятельности — 16 лет.
Начиная с 1995 г. занимался научными исследованиями и разработками в области создания тренажёров для подготовки космонавтов.
Подготовил трех кандидатов наук. Имеет 104 публикации (статьи и монографии), в том числе индексируемые в Scopus — 12 и Web of Science — 10, РИНЦ — 85, 5 монографий, 4 патента.
В 2013 году распоряжением правительства Ростовской области
В 2017 г. был награжден почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, отмечен благодарственным письмом губернатора Ростовской области.
Работая в должности проректора, создал ряд научно-образовательных лабораторий университета, ЦКП «Нанотехнологии», реализовал проект по созданию современной IT-инфраструктуры университета. Наиболее эффективный комплексный инициативный проект, оказавший существенное влияние на развитие Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) им.
Семья: женат, воспитывает двух дочерей.