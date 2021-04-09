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Исполняющим обязанности ректора ТулГУ назначен Олег Кравченко
Фото Михаила Гиндина.

Исполняющим обязанности ректора ТулГУ назначен Олег Кравченко

Его кандидатура утверждена Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 8 апреля 2021 года.

Михаил Грязев, руководивший вузом 15 лет, покинул свой пост.
 
Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и. о. ректора Тульского государственного университета назначен Олег Александрович Кравченко.
 
досье

Олег Александрович Кравченко родился 24 октября 1973 года.

В 1990 г. окончил среднюю школу № 8 г. Майкопа. В 1990 г. поступил в Новочеркасский политехнический институт на специальность «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов». В 1995 году с отличием окончил Новочеркасский государственный технический университет, присвоена квалификация инженера-электромеханика. С 1995 по 1998 год обучался в очной аспирантуре. В 1999 г. в диссертационном совете Кубанского государственного технологического университета защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук по научной специальности 5.09.03 г. «Электротехнические комплексы и системы, включая их управление и регулирование» на тему «Создание и исследование электромеханических систем регулирования усилий стендов имитации невесомости».

С 1999 года работал на кафедре «Электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов» в должности ассистента, старшего преподавателя, доцента, в июле 2008 года был избран на должность заведующего кафедрой «Электропривод и автоматика».

В период с 2003 по 2005 год по совместительству являлся заместителем декана электромеханического факультета по научной работе, с 2005 по 2011 год — начальником научно-исследовательской части, с 2011 по январь 2012 года — начальником управления по научной работе и инновационной деятельности, руководителем, ответственным исполнителем ряда договоров, выполняемых по заказам Минобрнауки и промышленных предприятий.

В 2013 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук по научной специальности «Электротехнические комплексы и системы» на тему «Теория и практика создания электромеханических силокомпенсирующих систем тренажеров для подготовки космонавтов».

С июня 2014 года по апрель 2021 г. работал проректором по научной работе и инновационной деятельности Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) им. М. И. Платова.

В 2018 г. с отличием окончил магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление».

В 2019—2020 гг. на базе МШУ «Сколково» прошёл обучение по образовательной программе для руководителей научных и образовательных организаций «Лидеры научно-технологического прорыва».

Научно-педагогический стаж составляет 25,5 лет. Стаж управленческой деятельности — 16 лет.

Начиная с 1995 г. занимался научными исследованиями и разработками в области создания тренажёров для подготовки космонавтов.

Подготовил трех кандидатов наук. Имеет 104 публикации (статьи и монографии), в том числе индексируемые в Scopus — 12 и Web of Science — 10, РИНЦ — 85, 5 монографий, 4 патента.

В 2013 году распоряжением правительства Ростовской области О. А. Кравченко присвоено звание «Лучший инженер Дона».

В 2017 г. был награжден почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, отмечен благодарственным письмом губернатора Ростовской области.

Работая в должности проректора, создал ряд научно-образовательных лабораторий университета, ЦКП «Нанотехнологии», реализовал проект по созданию современной IT-инфраструктуры университета. Наиболее эффективный комплексный инициативный проект, оказавший существенное влияние на развитие Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) им. М. И. Платова, который удалось реализовать в 2014 г., «Развитие исследований ЮРГПУ (НПИ) в области органической химии и химических технологий до мирового уровня».

Семья: женат, воспитывает двух дочерей.

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:31 +3
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