Фото из архива Myslo.
«Дайте людям нормальные условия, и они перестанут нарушать»: туляки обсуждают парковку на газонах на ул. Энгельса
Горожане уверены: в Туле очень не хватает парковок.
Одной из самых обсуждаемых тем недели на Myslo стала парковка автомобилей на озелененных территориях на ул. Фридриха Энгельса. Это одно из самых проблемных мест в городе. Ежедневно на этой улице не по правилам паркуются десятки автомобилей.
Мы собрали самые интересные мнения наших читателей по этому поводу.
- Штрафы маленькие. Надо по самые помидоры и всё... Больше никто не поставит никогда, хотя бы из уже оштрафованных, - считает Людмила Н.
- С чего бы государство должно обеспечивать население парковками? Тем более бесплатными. Если дураки понакупили машин, при чем тут государство? Если идиоты в парк едут на машине, а не на автобусе (они же не лохи), - пишет DRINK.
- У нас в Щекино у бассейна на Станционном даже есть такие: парковка пустая, но ставят вдоль здания без разметки, только чтобы пройти меньше на 12 шагов. И это люди не за покупками приехали, а за тем, чтоб тело свое моделировать, - рассказал Darton () Чел-летмышь.
- Что совести у людей нет, это понятно. А то, что совести нет у городской власти, понятно вдвойне. Не могут у нас организовать нормальную парковку у мест культуры и отдыха, что у парка, что у кремля, что у Ясной Поляны, что в других местах, поэтому ни отдыха, ни культуры у нас нет, - говорит ТаранТула.
- Может, проще создать там парковку и нормальный подъезд к ней, чем постоянно создавать врагов друг другу?
Есть сотрудники ГИБДД? В том количестве, что бы полноценно работали и успевали все делать, потому как поток машин большой и проблем все больше. Думаю, нет.
Штрафы смешные, их надо увеличивать, но предлагайте людям альтернативы, а потом уже штрафуйте, - высказался Бюргер.
- Такие рейды говорят о том, что в этом месте нужно делать экопарковку, - считает Tatrfpkzz.
- У нас пару лет назад во дворе смели половину газона и сделали там парковку. Вроде, стало лучше, грязи меньше, но машин с каждым годом будто бы больше становится. Эту проблему надо как-то более глобально решать, - написала VorobjevaTaisia.
- Надо делать парковки многоэтажные. На месте сталинок. Убирать машины, в том числе и со дворов. Снег убирать и вывозить, чтобы потоки от таяния вред не наносили. А у нас их снесут, элитных пятиэтажек налепят, а парковок так и не будет, - говорит SeaMonster.
- Может быть, раз нарушение повторяются, власти подумают и сделают экопарковку, как у политеха? Или закатают в асфальт парковочные карманы под деревьями? Инфраструктура города не приспособлена к машинам в 21 веке! На Энгельса действительно большая проблема с парковками, особенно жесть в будни! Дайте людям нормальные условия и они перестанут нарушать. Можно подумать, автомобилисты счастливы парковаться в грязюке, и потом эту грязюку в авто тащить с ботинок, - считает Pollo88.
- У меня вопрос Ростовцеву: почему на проспектах Ленина и Красноармейском можно было укатать деревья в бетон и сделать парковку, а тут нельзя? А? - вопрошает ФсёБесит!
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