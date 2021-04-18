«Дайте людям нормальные условия, и они перестанут нарушать»: туляки обсуждают парковку на газонах на ул. Энгельса

Фото из архива Myslo.

Горожане уверены: в Туле очень не хватает парковок.

Одной из самых обсуждаемых тем недели на Myslo стала парковка автомобилей на озелененных территориях на ул. Фридриха Энгельса. Это одно из самых проблемных мест в городе. Ежедневно на этой улице не по правилам паркуются десятки автомобилей.

Мы собрали самые интересные мнения наших читателей по этому поводу.