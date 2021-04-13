Михаил Грязев стал советником при ректорате и завкафедрой в ТулГУ

Ранее Myslo сообщал, что, по нашей информации, Грязев останется в структуре вуза в качестве советника и возглавит одну из кафедр ТулГУ.

Напомним, Михаил Грязев, 15 лет возглавлявший ТулГУ, покинул пост ректора. Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и. о. ректора Тульского государственного университета был назначен Олег Александрович Кравченко.