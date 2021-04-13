Михаил Грязев стал советником при ректорате и завкафедрой в ТулГУ
Объявлен состав учебного совета Тульского государственного университета.
Возглавляет совет Олег Александрович Кравченко — и. о. ректора университета. Бывший ректор Михаил Васильевич Грязев значится как советник при ректорате, завкафедрой прикладной математики и информатики.
Ранее Myslo сообщал, что, по нашей информации, Грязев останется в структуре вуза в качестве советника и возглавит одну из кафедр ТулГУ.
Напомним, Михаил Грязев, 15 лет возглавлявший ТулГУ, покинул пост ректора. Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и. о. ректора Тульского государственного университета был назначен Олег Александрович Кравченко.
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