Туляки обсуждают автоманьяка с Хворостухина: «Он вообще адекватный? Мстительный мальчик, блин!»

В ночь на 12 апреля в Туле на ул. Хворостухина, 13 неизвестный порезал шины на 20 автомобилях. Чуть позже злоумышленника задержали. Им оказался 23-летний ранее судимый за кражу туляк по имени Ричард. Мотивом преступления, по его словам, стало желание свести счеты. Мол, колеса его машины порезали чуть раньше, а теперь он просто отомстил.

Эта тема стала одной из самых обсуждаемых на Myslo за неделю. Мы собрали самые интересные комментарии наших пользователей.

- Сначала выясни кто резал, потом мсти. А вообще человеку 24 года, а он как ребенок...они меня толкнули, я их ударил. Он вообще адекватный. Мстительный мальчик блин. И опять таки..будь у нас достаточно парковочных мест, таких проблем бы не возникало, - пишет Ztula

- Может он ландшафтный дизайнер... Может он к творчеству тянулся, - задается вопросом Светлана Тульская

- Интересно, ему все 20 человек резали? - вопрошает Гадкий Я!

- мда, - коротко, но сильно высказывается Kh 7009

- Отомстил за то что порезали тем кто не резал... Очень умно, - сомневается в умственных способностях Ричарда веточка

- Парковочные войны? - интересуется theatombig

- Во, всё на него и повесят! - на что-то намекает ЛЕхАН

- А что он мордочку-то загораживает? Всё ещё надеется, что те, кому это интересно, не узнают его физиономию (а также фио и адрес)? - написал muflon

- Заголовок огонь, можно подумать что он соитием с автомобилями занимался, - веселится Maestro

- Лучше б его сразу закрыли, а то владельцы авто ему так отомстят, - переживает за Ричарда Lutuk

Исповедь Ричарда: