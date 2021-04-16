«Арсенал» – «Тамбов»: история противостояний
Матч 26-го тура чемпионата России состоится завтра в 14.00.
На данный момент «Арсенал» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. А вот «Тамбов» на последней строчке – в копилке у тамбовчан 13 очков.
Главным арбитром матча назначен Евгений Кукуляк. Помогать ему будут Дмитрий Чельцов и Игорь Князев.
Начало игры в 14.00.
Ранее команды встречались между собой в официальных матчах пять раз. Две победы у «Тамбова», две – у туляков. Один раз команды разошлись миром. Отметим, что «Арсенал» не проигрывал тамбовчанам в рамках чемпионата России – обе победы «Тамбов» одержал в Кубке России. Разность забитых мячей 4-4.
В первом круге команды сыграли вничью: на гол Кадири «Тамбов» ответил точным выстрелом Валерия Чуперки.