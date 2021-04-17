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Надежда Школкина и Дмитрий Миляев высадили клены возле Ледового дворца
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Надежда Школкина и Дмитрий Миляев высадили клены возле Ледового дворца

Сегодня прошел второй общегородской субботник.

В рамках общегородского субботника глава администрации города Тулы принял участие в посадке деревьев. К работам присоединились уполномоченный представитель губернатора Тульской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований Надежда Школкина, заместитель главы администрации Сергей Шестаков, представители главного управления по Центральному территориальному округу, управления по благоустройству, МКУ «Сервисный центр города Тулы» и другие. 

На территории Ледового дворца высадили 25 саженцев кленов и провели работы по санитарной очистке территории и уборке смета.



Надежда Школкина отметила, что субботники необходимы – они помогают не просто привести город в порядок после зимы, а повышают культурный уровень его жителей:

- Такие мероприятия объединяют нас, ведь мы вместе выходим на улицы и делаем одно общее благородное дело – чистим и убираем свой родной город. Сегодня мы высаживаем деревья, способствуя улучшению экологической обстановки, да и просто делаем его красивее. Призываю всех туляков не оставаться в стороне от этого социально значимого мероприятия, - подчеркнула уполномоченный представитель губернатора Тульской области.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что в общегородском субботнике традиционно участвуют сотрудники различных организаций и предприятий, неравнодушные жители нашего города:

- Вместе мы готовим Тулу к предстоящим майским праздникам, к годовщине Победы в Великой Отечественной войне – ведь мы хотим видеть наш город ухоженным и красивым, – рассказал Дмитрий Миляев. – Более ста адресов во всех территориальных округах города задействованы сегодня в работе, более 15 тысяч жителей, представителей бизнеса, общественников присоединились к субботнику – это хороший результат. 

Глава администрации отметил, что в планах – дальнейшее благоустройство данной территории:

- Сегодня около Ледового дворца появились 25 саженцев клена, и мы не планируем на этом останавливаться. Объект большой, территория позволяет и в дальнейшем проводить работы по озеленению, чтобы тулякам и гостям города было комфортно здесь находиться. 

Это – второй большой субботник в рамках месяца чистоты в Туле,  впереди еще один, общеобластной, который пройдет по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина в следующую субботу, 24 апреля.

Галерея
Надежда Школкина и Дмитрий Миляев высадили клены возле Ледового дворца, Фото: 1
Надежда Школкина и Дмитрий Миляев высадили клены возле Ледового дворца, Фото: 2
Надежда Школкина и Дмитрий Миляев высадили клены возле Ледового дворца, Фото: 3
Надежда Школкина и Дмитрий Миляев высадили клены возле Ледового дворца, Фото: 4
Надежда Школкина и Дмитрий Миляев высадили клены возле Ледового дворца, Фото: 5
Надежда Школкина и Дмитрий Миляев высадили клены возле Ледового дворца, Фото: 6
Надежда Школкина и Дмитрий Миляев высадили клены возле Ледового дворца, Фото: 7
Надежда Школкина и Дмитрий Миляев высадили клены возле Ледового дворца, Фото: 8
Надежда Школкина и Дмитрий Миляев высадили клены возле Ледового дворца, Фото: 9
Надежда Школкина и Дмитрий Миляев высадили клены возле Ледового дворца, Фото: 10
Надежда Школкина и Дмитрий Миляев высадили клены возле Ледового дворца, Фото: 11
Надежда Школкина и Дмитрий Миляев высадили клены возле Ледового дворца, Фото: 12
Надежда Школкина и Дмитрий Миляев высадили клены возле Ледового дворца, Фото: 13
Надежда Школкина и Дмитрий Миляев высадили клены возле Ледового дворца, Фото: 14
Надежда Школкина и Дмитрий Миляев высадили клены возле Ледового дворца, Фото: 15
Надежда Школкина и Дмитрий Миляев высадили клены возле Ледового дворца, Фото: 16
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