Надежда Школкина и Дмитрий Миляев высадили клены возле Ледового дворца

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В рамках общегородского субботника глава администрации города Тулы принял участие в посадке деревьев. К работам присоединились уполномоченный представитель губернатора Тульской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований Надежда Школкина, заместитель главы администрации Сергей Шестаков, представители главного управления по Центральному территориальному округу, управления по благоустройству, МКУ «Сервисный центр города Тулы» и другие.



На территории Ледового дворца высадили 25 саженцев кленов и провели работы по санитарной очистке территории и уборке смета.





Надежда Школкина отметила, что субботники необходимы – они помогают не просто привести город в порядок после зимы, а повышают культурный уровень его жителей:

- Такие мероприятия объединяют нас, ведь мы вместе выходим на улицы и делаем одно общее благородное дело – чистим и убираем свой родной город. Сегодня мы высаживаем деревья, способствуя улучшению экологической обстановки, да и просто делаем его красивее. Призываю всех туляков не оставаться в стороне от этого социально значимого мероприятия, - подчеркнула уполномоченный представитель губернатора Тульской области.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что в общегородском субботнике традиционно участвуют сотрудники различных организаций и предприятий, неравнодушные жители нашего города:

- Вместе мы готовим Тулу к предстоящим майским праздникам, к годовщине Победы в Великой Отечественной войне – ведь мы хотим видеть наш город ухоженным и красивым, – рассказал Дмитрий Миляев. – Более ста адресов во всех территориальных округах города задействованы сегодня в работе, более 15 тысяч жителей, представителей бизнеса, общественников присоединились к субботнику – это хороший результат.

Глава администрации отметил, что в планах – дальнейшее благоустройство данной территории:

- Сегодня около Ледового дворца появились 25 саженцев клена, и мы не планируем на этом останавливаться. Объект большой, территория позволяет и в дальнейшем проводить работы по озеленению, чтобы тулякам и гостям города было комфортно здесь находиться.

Это – второй большой субботник в рамках месяца чистоты в Туле, впереди еще один, общеобластной, который пройдет по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина в следующую субботу, 24 апреля.