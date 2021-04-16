Алексей Дюмин попросил Росприроднадзор проверить Косогорский металлургический завод

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На совещании с крупными промышленниками региона обсудили снижение негативного влияния предприятий на окружающую среду.

Мероприятие прошло в рамках рабочего визита министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова в Тульскую область. Глава регионального ведомства Юрий Панфилов сообщил, что планы по снижению негативного воздействия на окружающую среду до 2024 года согласованы с 40 крупными предприятиями региона.

По поручению Алексея Дюмина на Косогорском металлургическом заводе установлена система пылеподавления рудного двора, а «Тулачермет» предусмотрел возможность ранней ликвидации золо- и шламонакопителей. Уже сегодня крупные предприятия региона, оказывающие значительное влияние на состояние атмосферного воздуха, предусматривают установку систем непрерывного учета выбросов.

В 2020 году в рамках регионального проекта «Умные города Тульской области» модернизированы посты наблюдения за состоянием воздуха в Новомосковске и создан новый пост в мкр Залесный. В планах – создание специализированного природоохранного учреждения.

Руководитель Приокского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Александр Богуш отметил, что за прошлый год к административной ответственности привлечены 494 лица.

В ходе совещания Алексей Дюмин раскритиковал работу Косогорского металлургического завода в части выполнения предписаний природоохранной прокуратуры. Губернатор попросил правоохранительные органы обратить особое внимание на деятельность предприятия и провести повторную проверку Росприроднадзора.