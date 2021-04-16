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Губернатор Тульской области заработал 7,5 млн рублей в 2020 году

Губернатор Тульской области заработал 7,5 млн рублей в 2020 году

Супруга главы Тульской области задекларировала 9,7 млн.

Правительство Тульской области опубликовало сведения о доходах и собственности губернатора Алексея Дюмина за 2020 год.
 
Согласно этим данным, Алексей Геннадьевич за год заработал 7 540 693 руб. Напомним, в 2019 году доход тульского губернатора составил 7 234 961 руб.
 
Его супруга, Ольга Дюмина, за 2020 год задекларировала 9 764 140 руб., а в 2019 году в два раза больше мужа – 9 804 412 руб.
 
Список собственности Алексея Дюмина за год не изменился — губернатор по-прежнему владеет участком площадью 3127 кв. м, жилым домом почти в 153 квадрата, квартирой 344 кв. м, двумя машино-местами и баней, а также пользуется помещением площадью 60,7 кв. м. В гараже — Toyota Land Cruiser 2008 года выпуска.
 
Ольга Дюмина пользуется теми же объектами недвижимости, что и супруг. У супруги губернатора Land Rover Range Rover Sport 2018 г. в.
 
Несовершеннолетний сын Алексея Дюмина доходов, движимого и недвижимого имущества не имеет, а пользуется тем, что задекларировано на родителей.
Сюжет: Декларации -2020
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